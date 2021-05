Elfogadhatatlan, nevetséges, hat tized: Felzúdulás a hátsó szárnyak miatt

//formula.hu/f1/2021/05/21/elfogadhatatlan-nevetseges-hat-tized-felzudulas-a-hatso-szarnyak-miatt

2021-05-21 11:06:00

2021-05-21 11:06:00

Csakhogy míg a Mercedes és a McLaren azt tartja elfogadhatatlannak, hogy közel egy hónap múlva szigorítanak csak, az Alfa Romeo a szigorítás ellen tiltakozik. Lewis Hamilton megkockáztatja, hogy a Red Bullnak nem csupán az elhajló hátsó szárny miatt van vaj a fején, cserébe Christian Horner bedobta, hogy a Mercedesnek az első légterelője szabálytalan.

A hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton indította el a Red Bull hátsó szárnyát övező mizériát: a brit a Spanyol Nagydíj időmérőjén figyelte meg, hogy a rivális csapat autójának légterelője elgörbül az egyenesekben a légellenállás hatására. Legalábbis ez a hivatalos narratíva: Christian Horner azt sejtette, hogy Toto Wolff adta Hamilton szájába ezeket a szavakat, újabb frontot indítva a Mercedes és Red Bull csatájában.

Az FIA mindenesetre bejelentette, hogy szigorúbb vizsgálat alá veti az alsó szárnyakat, azonban csak az Azerbajdzsáni Nagydíj után, hogy a Red Bullnak és más csapatoknak – mivel a jelenséget nem csupán az RB15B-n figyelték meg – legyen ideje újratervezni a kérdéses alkatrészt, amely a teszt eddigi követelményeinek megfelelt. A csapatfőnökök csütörtöki sajtótájékoztatón központi téma volt a hátsó szárnyak ügye. Egyes istállókat, mint a McLarent felháborítja ez a türelmi időszak, amely azt jelenti, hogy két versenyhétvégén még előnyt szerezhet bizonyos csapatoknak a szabálytalan szárny.

„Üdvözöljük az FIA reakcióját, a technikai direktíva formájában, amellyel alapvetően elégedettek vagyunk” – mondta Andreas Seidl csapatfőnök a sajtótájékoztatón, melyen a Formula.hu is részt vett. „Amivel erőteljesen nem értünk egyet, az a végrehajtás időzítése, hiszen a mi szemszögünkből nem indokolt, hogy több csapatnak továbbra is előnye legyen valamiből, amely a mi nézőpontunk szerint egyértelműen szembemegy a szabályokkal. Már versenyek óta előnyben vannak emiatt, most pedig megengedik nekik, hogy további futamokon szerezzenek előnyt. Ezzel nagyon nem értünk egyet, beszélünk is róla az FIA-val. Reméljük, hogy az FIA erős kézzel lép fel, mert a mi álláspontunk szerint ez egyszerűen nem elfogadható. Azok a csapatok, amelyek szabályosak, nagy hátrányba kerülnek.”

Más csapat azonban éppen a változtatás miatt zúgolódik: egy szűkebb pénztárcájú istálló, az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur szerint a szezon közben életbe léptetett új szabály költségterhe problémás.

„Megváltoztatták a terhelés és a deformáció mértékét, egy szezon közben. Nem új teszt vagy tesztmódszer bevezetéséről van szó, hanem az értékek megváltoztatásáról. Először látunk ilyesmit, aki pedig a határon van, azaz jó munkát végzett, annak új szárnyat kell terveznie. Van rá időnk, de egy vagyonba fog kerülni. A spórolásért küzdünk, közben pedig ilyen dolgok vannak, ez egyszerűen vicc” – mondta Vasseur, aki szerint a változtatás mindenkit érint, nem mondanak igazat azok a csapatok, akik állítják, nem kell új elemet tervezniük. Hozzá kell tenni Vasseur aggályaihoz, hogy a hírek szerint a Red Bull mellett a Ferrari, az Alpine és az Alfa Romeo szárnyán figyelték meg az elhajlást.

A Mercedes ugyancsak a türelmi időt helyteleníti, Seidl okfejtését továbbgondolva Toto Wolff még azt is megpendítette, hogy akár óvások történhetnek, ami azt jelentheti, hogy hetekig bizonytalan lesz egy nagydíj végeredménye.

„A bevezetés elhalasztása jogi vákuumban hagy minket, és ajtót nyit az óvások számára. Nem csupán ránk érvényes ez, hanem valószínűleg két másik csapatra is, akik a leginkább érintettek, talán még többre. Az óvás a Nemzetközi Fellebbviteli Bírósághoz kerülhet, ott pedig problémás a helyzet, hetekig eltarthat, mire eredmény születik. Nem szabadott volna ilyen helyzetbe kerülni, amikor négy hetünk van a naptár legrelevánsabb versenyéig.”

Természetesen a Red Bull védte magát. Amikor Christian Hornert az óvás fenyegetéséről kérdezték, azzal válaszolt, amit a jelenleg érvényben levő teszt mond: az RB15B hátsó szárnya szabályos.

„Az autó megfelel a teszteknek és szabályoknak. Ez egyszerűen tényállás. Az autót úgy terveztük meg, hogy megfeleljen a szabályoknak. Természetesen az FIA teszteket végez, hogy ezeket mérni tudja. Az autónk minden ilyen tesztnek megfelel. Most az FIA alkalomszerűen meg fogja változtatni ezeket a teszteket, amire természetesen joga van.”

A vitába újra bekapcsolódott az első lökést megadó Lewis Hamilton is, aki a Sky tévének megjegyezte, Azerbajdzsánban a döntés szerint még használható szárny több mint fél másodpercet hozhat a Red Bullnak – és a csapatnak más területeken is többet szabad, mint másoknak.

„Feltehetően legalább hat tizedet fog érni ott. Ezért természetes, hogy továbbra is nyomást kell helyeznünk az FIA-ra, végezzenek jó munkát, hogy kézben tartsák ezeket a dolgokat. El kell ismerni, hogy ezek a mérnökök zsenik, ha mozgásteret adunk nekik, akkor mozogni fognak” – mondta Hamilton. „Nézzük meg például a legutolsó versenyt, mindannyiunknak fent kellett volna tartanunk a gumimelegítőket az időmérőn. A Red Bullnak hagyták, hogy levegyék. Senki másnak. Hogyan lehetne biztosítani, hogy mindenkire ugyanaz vonatkozzon?”

Horner a bajnokság éllovasának felvetésére is reagált, abszurdnak tartva a hat tizedmásodperces számot – majd megpendítve egy újabb húrt arról, hogy a Mercedesnek is van egy szabálytalan eleme.

„Nehéz számszerűsíteni, de nem annyi, mint az emberek gondolják. Hallottam olyan megjegyzéseket, hogy hat tized, ami nevetséges. Ha mondjuk egy tizedről beszélnének, meglepődnék. És nézzünk csak vissza néhány felvételt Imoláról, amin elölről látható a riválisunk. Azt vehetjük észre, hogy egyértelműen flexibilis az aerodinamikájuk. Az pedig köztudott, hogy az első szárny sokkal érzékenyebb része az autónak, mint a hátsó” – vonta be a Red Bull-csapatfőnök a Mercedes első szárnyát is a vitába. Gyanítjuk, hogy ennek az ügynek lesz még folytatása…