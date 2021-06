Törmelék okozhatta a defekteket a Pirelli szerint

//formula.hu/f1/2021/06/06/tormelek-okozhatta-a-defekteket-a-pirelli-szerint

2021-06-06 20:00:00

Lance Stroll balesete és Max Verstappen drámai búcsúja után Bakuban össztűz zúdult a Pirellire. Az olasz gumigyártó vizsgálatot indít, ám szerintük a két bal hátsó defektet nem konstrukciós vagy gyártási hiba okozta.

„Külső tényező, törmelékdarab vagy valami más” – felelte az Azerbajdzsáni Nagydíj után Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója arra a kérdésre, hogy mi okozhatta a bakui viadalon azokat a bal hátsó defekteket, amelyek az Aston Martin pilótáját, Lance Strollt, majd a hajrában a versenyben élen álló, a bajnoki tabellán is vezető Max Verstappent kivonták a forgalomból.

Az olasz szakember tájékoztatása szerint az abroncsok maradványait, valamint az ugyanabban az etapban használt gumik közül még néhányat hétfőn légi úton a vállalat milánói központjába szállítják, hogy laboratóriumi körülmények között átfogó vizsgálatokat végeznek el azokon.

„Úgy hiszem, kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy meghibásodásokat az abroncsok túlzott kopása okozta” – mondta a szakvezető a Pirelli sajtóértekezletén, amelyen részt vett a formula.hu is. „A csapatok szerint nem volt semmilyen előjel, a telemetria adatait megkapjuk majd tőlük, de elmondásuk szerint sem vibráció, sem más nem volt, ami arra utalt volna, hogy gond van az abroncsokkal. Túlságosan sok időnk egyébként nem volt mostanáig, ugyanis az abroncsok maradványai az autókon voltak és ezek csupán néhány perccel ezelőtt érkeztek meg a műhelyünkhöz. Előzetes konklúzió nélkül mondom, minden jel arra utal, hogy a defekteket törmelék okozta sérülés vagy vágás okozta.”

Isola elárulta, hogy Lewis Hamilton bal hátsó abroncsán is találtak egy vágást: „Volt egy vágás annak a bal hátsó guminak a belső oldalán is, amelyet Lewis Hamilton használt ugyanabban az etapban. A vágás nagy és mély volt, nagyjából 6-7 centiméter nagyságú, de a konstrukció így sem sérült. Az abroncs egy darabban maradt és csak akkor fedeztük fel a sérülést, amikor a piros zászlós fázis alatt Lewis bejött a bokszutcába, ahol lecserélték a gumijait” – mondta a szakember.

Honnan származhatott a törmelék, amely a feltételezések szerint a defekteket okozhatta? „Max esetében a törmelék Lance autójának maradványa lehetett. Lance esetében, őszintén szólva, fogalmam sincs. A balesete előtt nem volt incidens a pályán, de semmit sem lehet kizárni. Ha visszaemlékszünk, 2018-ban Bottas a célegyenesben kapott fel egy nagyobb törmelékdarabot, de akkor tisztán ki lehetett szúrni a felvételeken, hogy egy törmelék vágta ki az abroncsot. Ez most egy komplikáltabb eset, de a felvételek most is fontos részét képezik majd a vizsgálatainknak. Reméljük, hogy lesz elegendő álló- és mozgókép, amelyet segítenek nekünk abban, hogy jobban megértsük, mi történt” – mondta Isola.

Mint ismeretes, a futam félbeszakítása közben Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a tévékamerák kereszttüzében mondta Dr. Helmut Markónak, hogy gumihiba okozta Verstappen incidensét, míg a csapat sportigazgatója, Jonathan Wheatley rádión jelezte az FIA versenyigazgatójának: indokolt lenne a piros zászlós félbeszakítás, mert semmilyen előjele nem volt a defektnek, így lehetővé válna, hogy mások is kereket cseréljenek és közben letakarítsák a törmeléket a pályáról.

Isola hozzátette: megérti, hogy Verstappen, Stroll és a többiek aggályokat fogalmaztak meg a termékeikkel szemben. „Szinte képtelenség olyan abroncsot készíteni, ami mindenféle törmeléknek ellenáll, ha törmelékről van szó. Ha nem, akkor mérlegelnünk kell a válaszlépéseinket. De teljes mértékben megértem, hogy aggódnak a versenyzők, akik nagy tempónál szenvedtek baleseteket.”