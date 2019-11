Elvennék a Ferrari vétójogát 2021-től

//formula.hu/f1/2019/11/11/elvennek-a-ferrari-vetojogat-2021-tol

2019-11-11 09:31:00

Különleges bánásmódban részesül a Scuderia a Formula-1-ben, akár egyedül is megakadályozhatott bármilyen szabálymódosítást egyedi vétójogával. 2021-től könnyen lehet, hogy ezt elveszíti.

A száguldó cirkusz döntéshozási folyamatát is megreformálná 2021-től a sorozat sportigazgatója, Ross Brawn. Teljesen új megközelítést igyekeznek megcélozni, ami azt is tartalmazná, hogy az egyes csapatok önállóan semmilyen változtatási törekvést nem gátolhatnának meg, magyarul a Ferrari is elveszítené régóta kiharcolt egyedi vétójogát.

A sportigazgató nyíltan kijelentette, hogy az a céljuk, hogy egyetlen istálló se szólhasson egyoldalúan bele a döntési folyamatokba. Ezt egyébként bő másfél évvel ezelőtt már Jean Todt, az FIA elnöke is megpendítette, de akkor végül nem lett ebből semmi. Most Martin Brundle, a Sky Sports F1 szakértője és Ross Brawn vitatták meg a tervezett változtatást.

„A korábbi években a szabályváltoztatásokhoz tökéletes egyhangúság kellett. Ez nagyjából annyit jelentett, ha bármelyik istálló is talált egy apró kibúvót, feltette a kezét, hogy ellenzi és onnantól legalább egy évig elnapolhatta a tervezett reformokat” – ecsetelte véleményét Martin Brundle.

Jó, vagy rossz dolog a Ferrari vétójoga a Formula-1 számára?

„Természetes, hogy minden csapat a saját pecsenyéjét igyekszik sütögetni, de jó volt ez a folyamatos beleszólási jog a Formula-1 számára? A mostani tervek szerint a jövőben (A Pirelli abroncsairól is így szavaztak nyáron) már 80%-os többség is elég lesz, hogy bármilyen szabályváltoztatást véghezvihessen a testület, ez tíz csapatból nyolc beleegyezését jelenti.”

„Én is örülnék neki, ha ez véget vetne a Ferrari igencsak vitatott vétójogának, amit bármilyen változásnál alkalmazhatott. Ugyanakkor hangsúlyozom, 100%-ig még semmi nem biztos, nem született erről döntés. Úgy gondolom, az F1 irányítói is szeretnék figyelembe venni a Ferrari hosszú történetét, amit ebben a sportágban felmutattak, de a vétójog nagyon nehéz ügy” – erősítette meg Brundle véleményét Ross Brawn.

„Összességében nagyon elégedett vagyok azokkal a változtatásokkal, amivel a 2021-es szezontól találkozhatunk. Olyan autókat szeretnénk látni, amelyek szorosan képesek követni egymást, ezzel pedig a versenyzési élményt nagyban növelni. De ez nem történhet meg az alapok megreformálása nélkül. Ennek érdekében alkottuk meg a költségvetési sapkát, valamint a pénzdíjak méltányosabb elosztását is” – mutatott rá Brawn.