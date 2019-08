A Mercedes újra évekre bebetonozhatja magát az élen

//formula.hu/f1/2019/08/18/a-mercedes-ujra-evekre-bebetonozhatja-magat-az-elen

2014 óta hozzászokhattunk, hogy az Ezüst Nyilak ünnepelnek a futamokat követően és év végén is. Sajtóinformációk szerint a 2020-as motor óriási dobás lesz és máris tesztelési fázisban van.

Amikor 2014-ben elkezdődött a hibridéra a Formula-1-ben, a német gyártó hatalmas előnyre tett szert, leginkább az erőforrások tekintetében. Három teljes évig látványosan uralták a száguldó cirkuszt és bár azóta a Ferrari (és idén némileg a Red Bull-Honda) időnként meg tudta szorongatni, az elmúlt öt évben kizárólag Mercedes-pilóta nyerte a világbajnoki címet és óriási meglepetés lenne, ha ekkora pontelőnnyel rendelkezve Lewis Hamilton nem húzná be a hatodikat is.

2014 óta dominál a Mercedes és ez hosszú évekig így is maradhat

Korábban sokat beszéltek a brit ász jövőjéről, hogy 2020 után is folytatja-e és ha igen, akkor hol. Mivel most már nyíltan kimondta, hogy szeretné Michael Schumacher rekordjait megdönteni, úgy tűnik, erre a Mercedesnél lesz a legnagyobb esélye. Az olasz sajtó információi szerint ugyanis jövőre az Ezüst Nyilak motorerőben ismét óriásit lépnek majd előre. Így is igencsak hosszúra nyúlik már a Ferrari nyeretlenségi sorozata, az olasz istállónak most már attól is kell tartania, nehogy futamgyőzelem nélkül zárja az egész évet. A csapattárstól sem kell igazán félnie Hamiltonnak, Toto Wolff ugyanis nemrég elismerte, hogy Bottast többször is háttérbe szorították istállón belül, amikor Hamiltonnak erre volt szüksége.

A szakértők egyelőre arra számítanak, hogy a Ferrari ismét, a tavalyihoz hasonló mértékben felzárkózik, ahogy a Red Bull-Honda is folytatja az idén látott, nagyléptékű fejlődését, ezzel kitűnő hármas csata bontakozhat ki a világbajnoki címért a jövő évben. A 2020-as várakozásokra viszont hatalmas csapást mérhet a címvédő istálló.

A jövő évi Mercedes-motor megint világverő lehet

Mivel már az év elején is látszott, hogy a Mercedes előnye óriási és ez hamarosan a pontversenyben is megmutatkozott, nagyon korán elkezdhették forrásaikat a következő szezonra összpontosítani. A f1analisitecnica.com értesülései szerint a jövő évi motor már készen is van, néhány héttel ezelőtt már beindították és megkezdték tesztelését. A hírek szerint a német gyártó előrelépése akkora mértékű lehet, mint amikor 2014-es fölényüket láttuk, ez pedig nagyon rossz hír a riválisoknak és az izgalmakat kedvelőknek is.

Ehhez még egy plusz adalék, ha a gyártók valóban megegyeznek abban, hogy 2021-től ismét befagyasztják a motorfejlesztés lehetőségét év közben, költségcsökkentési okokból, az megint azt eredményezheti, hogy bebetonozzák a Mercedes-fölényt. Toto Wolff „logikusnak” nevezte a befagyasztás ötletét. Az ő szemszögükből feltétlenül logikus lenne. Idén már csak egy frissített erőforrást kívánnak bevetni, a tervek szerint Monzában, amitől nem várnak akkora fejlődést. A 2020-as Mercedes-motor viszont ismét világverő lehet…