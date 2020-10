Rosberg: A Mercedes lejtmenetbe kerülhet, ha Wolff távozik

//formula.hu/f1/2020/10/10/rosberg-a-mercedes-lejtmenetbe-kerulhet-ha-wolff-tavozik

2020-10-10 15:50:49

2020-10-10 15:50:49

A 2016-os világbajnok úgy véli, a sikerek egyik legfontosabb kovácsa a Mercedesnél Toto Wolff. Ha valóban távozna a csapatvezetői székből, a dolgok gyorsan rosszabbra fordulhatnának Hamiltonéknál.

Nem titok, hogy a Mercedes csapatfőnöke nem döntötte még el, hol és hogyan folytatja 2021-től, továbbra is marad a 2014 óta domináló istálló élén, vagy inkább hátralépne, esetleg távozna is a gárdától. Néhányan úgy vélik, hogy a Mercedes annyira ellépett a riválisoktól és annyira olajozott gépezetként működik, hogy szinte teljesen mindegy, ki vezeti.

Nico Rosberg nem tartozik közéjük, szerinte a stabilitást Wolff teremtette meg és azért képes ennyire remekül teljesíteni hosszú évek óta az istálló, mert ez sosem tört meg. A csapatfőnök úgy gondolja, ha változna az irányító személye, az sem a gárda, sem vezérpilótája, Lewis Hamilton teljesítményére nem lesz hatással. Egykori riválisa szerint viszont igen.

Wolff távozása Hamiltont is megrengetné?

„Én azt gondolom, hogy igenis számít. Lewisnak évek óta szent meggyőződése, hogy Toto szerepe vitathatatlan abban, hogy a csapat ennyire sikeressé vált. Ebben én is teljes mértékben egyetértek vele, mert Wolff tényleg abszolút a győzelmek egyik kulcsa” – mondta el véleményét Nico Rosberg.

„Semmi garancia nincs arra, hogy ha Toto helyett egy új vezér érkezne az istállóhoz, akkor is megmaradna ez a fajta stabilitás. Ha a főnök távozik, a csapat gyorsan egy negatív spirálba kerülhet, például több kulcspozícióban levő vezető szintén úgy gondolhatná, hogy Totóval nagyon jó volt együtt dolgozni, de ha ő elment, akkor számomra is következzen valami új. Ilyenkor pedig gyorsan rosszra fordulhatnak a dolgok.”

„A Ferrarinál is hasonló negatív spirált figyelhettünk meg. Először csak egy-két kis hiba, majd a nagyobbak is jöttek. Vettel vezető helyről, saját hibából kiesett, aztán jött az újabb és újabb hiba, majd az egész csapat visszaesett. További gond, hogy tavaly már úgy kezelték Leclerc-t, mint az istenüket, de velük együtt ő is egyre inkább visszaesett és már nem ugyanúgy tekintenek rá” – tette hozzá a 2016-os világbajnok.