Verstappen: Egy másodpercet veszítünk az egyenesben

Az ötszörös futamgyőztes holland elismerte, hogy a motorerő tekintetében idén is hatalmas a lemaradásuk, leginkább a Ferrarival szemben, de a Honda folyamatos fejlesztései biztatóan alakulnak.

Két év leforgása alatt óriásit fejlődött az addig csak bukdácsoló Honda-erőforrás, a Red Bull oldalán bizonyos pályákon már alkalmas arra, hogy Max Verstappen a győzelemért harcolhasson vele. Bizonyos pályákon azonban még kevésnek számít az ereje, ilyen lehet a hosszú egyenes szakaszokkal tarkított Paul Ricard is.

A japán gyártó egységeinek megbízhatósága egyelőre remek, motorhiba miatt sem Red Bull-, sem Toro Rosso-pilóta nem esett ki az eddigi hét futamon. Ezúttal a megbízhatóság után a teljesítményen próbálnak emelni a Hondánál idei harmadik specifikációjú erőforrásukkal, Verstappen szavaiból ítélve azért bőven van is hova. Ugyanakkor nem tűnik türelmetlennek a holland.

Verstappent a hátrány ellenére feldobja a Hondával közös munka

„Ami a motort illeti, még jócskán kell tennünk lépéseket, hogy behozzuk a legjobbakat, leginkább a Ferrarit. A karosszériánk jobb, mint nekik, de ha az egyenes szakaszokon egy teljes másodpercet veszítünk, nagyon nehéz a dolgunk. A Mercedes pedig sokkal jobb, mint amilyennek év elején mutatta magát” – vélekedett Max Verstappen saját, hivatalos weboldalán.

„Talán nem vagyunk jelenleg azon a szinten, mint amit tavaly megszokhattunk, de a Hondával egy nagyon érdekes projekt közepén járunk és rettentően élvezem is. Természetesen győzni szeretnék, de az is elégedettséget okozhat, ha egy versenyző azt érzi, tökéletesen teljesít. Az autón és az erőforráson is jócskán javítani kell még, hogy még színesebbé tehessük a szezont” – tekintett előre a holland.