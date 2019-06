Hétvégén debütál az új, erősebb F1-es Honda-motor

//formula.hu/f1/2019/06/19/hetvegen-debutal-az-uj-f1-es-honda-motor

A Francia Nagydíjon már a Spec3-as változatot veszi elő a japán gyártó, mindkét Red Bull ezzel támadhat - elvileg most nem megbízhatóbb, hanem erősebb lett a technika egy új turbófeltöltőtől.

Újabb motorfejlesztést mutat be a Francia Nagydíjon a Honda, amely idén már a Spec3-at rántja elő úgy, hogy még a szezon felénél sem tartunk - ezt általában valamikor a nyári szünet után, az idény utolsó harmadára szokták hozni a komoly fejlesztésben lévők. A japánok a Spec2-t Azerbajdzsánban mutatták be, akkor ott elsősorban a megbízhatóságon volt a hangsúly, most már a teljesítmény a lényeges.

Ezzel együtt nem számítanak akkora ugrásra, mint a tavalyi Spec3-nál, de valamivel azért erősebb lesz. Viszont nem szerelik be mind a négy autóba, Alex Albon ugyanis büntetést kapna emiatt, így ő kimarad a sorból, bár érdekes, hogy Danyiil Kvjat viszont megkapja a másik Toro Rossóban, pedig ő is büntetést fog így kapni.

A fejlesztés középpontjában egyébként egy új turbófeltöltő áll, ettől lesz erősebb a technika. "A fékpadon végzett méréseink erőtöbbletet mutatnak az előző motorhoz képest, de azt tudjuk, hogy még nem értük el a vezető gyártók szintjét. Ezzel együtt teszünk egy lépést a jó irányba és folytatjuk a fejlesztést a szezon további részében, minden forrást felhasználva" - mondta erről Toyoharu Tanabe, az F1-es projekt vezetője.

Max Verstappen, Pierre Gasly és Danyiil Kvjat tehát új erőforrással vág neki a hétvégének, Verstappen szerint pedig most jóval közelebb lehetnek az élcsapatokhoz, mint Kanadában voltak.