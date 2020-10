Betiltották a Racing Point-féle másolást

//formula.hu/f1/2020/10/10/betiltottak-a-racing-point-fele-masolast

2020-10-10 10:31:00

Szabály született a 2020-as szezon vitatott autótervezési technikája ellen – a jövő évtől nem lesz lehetséges olyan módszerekkel lemásolni egy rivális autóját, mint a Racing Point tette a Mercedesszel.

Pink Mercedes, Copy Point, Tracing Point – a rivális csapatok gyakran csak így hivatkoznak a Racing Point idei autójára egymás között a paddockban, hiszen a silverstone-i alakulat RP20-as modellje megszólalásig hasonlít a Mercedes tavalyi, bajnokságot nyerő W10-esére. A két istálló technikai partnerségben áll, aminek jegyében csak a motorokat, a váltókat és egyéb „belsőségeket”, például a tavalyi évig a fékhűtő rendszereket vásárolhatták meg tőlük, ami viszont nem magyarázat a külsőbeli hasonlóságra. Már tavasszal, majd a szezon indulásakor is rengeteg támadás, konkrét óvás érte a másolásgyanú miatt a Racing Pointot a riválisok részéről, és végül 15 pontot le is vont tőlük az FIA, azt viszont nem a karosszéria hasonlósága miatt, hanem az időközben a megvásárolhatatlan elemek közé átsorolt fékhűtőket érintő szabályértelmezési mizéria okán.

A Racing Point mindvégig azzal védekezett, hogy az úgynevezett fordított tervezési technikával élve utánozta le a Mercedes tavalyi megoldásait, és semmiféle útmutatást nem kapott ehhez a csapattól – ami szabálytalan lenne, de ilyenre nem is talált bizonyítékot az FIA. A „másolás” olyan kamerák és szoftverek alkalmazásával történt, amelyek adatokká tudják alakítani az autókról elkészült fotókat. Ennek a módszernek azonban a rivális csapatok nyomására most megálljt parancsolt az FIA, ugyanis a Racefans arról számolt be, hogy egy frissen elfogadott határozat szerint 2021-től tilos lesz az ilyen technikák alkalmazása.

Ennek jegyében a háromdimenziós kamerák, a fotókból tervezési adatokat, illetve az adatokból modellt készítő szoftverek, valamint a felületi szkennelés technikája mind tiltva lesznek – a Racing Point ugyanis vélhetően ilyen eszközök igénybevételével utánozta le a Mercedes megoldásait.

Persze a külső, ahogy az életben, úgy az autóversenyzésben sem minden – a Racing Point ennyitől még nem nőtt a Mercedes szintjére, viszont határozottan szintet lépett, és a korábbi pontlevonás ellenére is nagy harcban áll a McLarennel és a Renault-val a konstruktőri 3. helyért, amilyen magasságban csak az istálló legelső inkarnációja, a Jordan járt egyetlen alkalommal, 1999-ben.