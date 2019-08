Megbízhatósági probléma, vagy taktikázás a Ferrarinál?

//formula.hu/f1/2019/08/30/megbizhatosagi-problema-vagy-taktikazas-a-ferrarinal

2019-08-30 07:03:00

2019-08-30 07:03:00

A Mercedes teljesen új erőforrással támad Belgiumban, a nagy rivális Ferrari azonban elhalasztotta fejlesztett motorjának bevetését. A híresztelések szerint gond adódott az egységgel.

Túl vagyunk már a 2019-es évad első felén, kilenc versenyhétvége maradt még hátra. Az autó eddigi viselkedését és a különböző pályákon mutatott teljesítményét figyelembe véve éppen a most hétvégén rendezendő Belga, majd a legközelebbi Olasz Nagydíj lehet a Scuderia legnagyobb esélye arra, hogy végre futamgyőzelmet szerezzen.

Mivel az utóbbi években drasztikusan lecsökkent a csapatok és a gyártók mozgástere, hogy mikor mennyi új motorfejlesztést vethetnek be élesben anélkül, hogy emiatt rajtbüntetést kapjanak, ezért mindenki alapos stratégiai tervezésre kényszerül, hogy pontosan mikor jelentkezzen frissítésekkel. Aerodinamikai téren a Ferrari idén többször is zsákutcába futott, ám elmondásuk szerint ebből is tanultak.

A Ferrari csak tartalékol, vagy elromlott a még be sem vetett motor?

Csütörtökön megerősítette a Mercedes, hogy valóban elhozta legújabb specifikációjú erőforrását Spába, korábban pedig a Renault-ról és a Ferrariról is ez a hír járta. Bár a Ferrarinak Spa-Francorchamps jelenti az egyik legnagyobb esélyt arra, hogy Kimi Raikkönen tavalyi sikere után végre újra nyerni tudjon, mégsem hozta el végül az új egységet. Miért és mire várnak?

Albert Fabrega F1-es elemző osztotta meg véleményét az ügyről a Twitteren. Nem megerősített információi szerint az új motorokat vissza kellett küldeni Maranellóba, mert megbízhatósági problémák léptek fel velük. Ugyanakkor olyan hírek is napvilágot láttak már, hogy az olaszok egyszerűen tartalékolnak és mindent arra tesznek fel, hogy a hazai, monzai versenyt megnyerjék teljesen új, friss motorral. Nem szeretnék egy ilyen lóerőgyilkos pályával, mint Spa máris leterhelni az egységet.

A 2018-as szezont úgy vitte végig a Ferrari, hogy Sebastian Vettel autója egyszer sem romlott el, Kimi Raikkönené is csak kétszer. Ugyanakkor idén ismét nem a megbízhatóságáról híres a vörös gép, Vettelnél és Leclerc-nél is többször előfordult már technikai meghibásodás, gondoljunk csak a Német Nagydíj időmérő edzésére.