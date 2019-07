Ocon azonnal válthatja Grosjeant?

//formula.hu/f1/2019/07/18/ocon-azonnal-valthatja-grosjeant

2019-07-18 14:02:00

Új híresztelés látott napvilágot a hét közepén, miszerint már a Német Nagydíj előtt meneszthetik a pocsékul teljesítő Romain Grosjeant. Helyét Esteban Ocon veheti át. Vége Grosjean karrierjének?

Tavaly is rosszul kezdett a tapasztalt francia, főleg csapattársához, Kevin Magnussenhez képest indította borzalmasan az évet, rengeteg pontot dobott el saját vezetői hibáinak köszönhetően. Idén a Haas kiszámíthatatlanul viselkedik, így a dán sem brillírozik, de idősebb társa így is döntő mértékben alulmúlja őt, sokan már a Brit Nagydíj előtt úgy vélekedtek, nagyon kifelé áll szekerének rúdja.

Az utolsó csepp a pohárban a Silverstone-ban történt koccanás lehetett, amikor is a két Haas már az első kör felénél összekoccant, mindkét autó megsérült, néhány perccel később fel is adták a viadalt. Bár Grosjean azt állította, Magnussen a holtterében volt, nem is látta, hogy bárki lenne a jobb hátsó kerekénél, a pletykák szerint ez az eset már túl sok volt Günther Steiner csapatfőnöknek.

Kap még egy esélyt Grosjean, vagy most már leváltják?

Pattanásig feszült a viszony a csapaton belül, a Reddit információi szerint ez könnyen az egyik pilóta állásába kerülhet, márpedig akkor sokkal nagyobb eséllyel az idén feltűnően alulteljesítő francia repülne a csapattól. Egy anonimitását megtartó, a tűzhöz közel levő ember osztotta meg posztjában, amit eddig hallott és tapasztalt.

„Annyit tudok, hogy a Brit Nagydíj után Steiner rettentően dühös volt pilótáira, összeveszett velük és felhívta Gene Haast telefonon, hogy engedélyt kapjon az egyik versenyző menesztésére. A paddockban terjedő hírek alapján Esteban Ocont környékezték meg, hogy Grosjean helyét átvegye. Ha lehetséges, akkor már a következő nagydíjtól” – így a névtelen informátor.

„Egyelőre ez minden, amit mondhatok. Ha igaznak bizonyul az értesülésem, további részleteket osztok meg” – tette hozzá az anonim forrás. Nehézséget jelenthet az ügyben, hogy Esteban Ocon a Mercedes alkalmazásában áll, a Haas pedig nyílt titok, hogy a Ferrari egyik legnagyobb szövetséges istállója. Legkésőbb a Német Nagydíj hétvégéjén megtudhatjuk, valóban leváltják-e Romain Grosjeant.