Az F1-es motorok is teljesen elektromossá válhatnak

Ross Brawn, a Formula-1 vezetőségének egyik első embere elismerte, megfontolják, hogy 5-10 éven belül a száguldó cirkusz erőforrásai is 100%-osan elektromos hajtásúak legyenek.

Az utcai autózásban az utóbbi években feltűnően megnőtt az e-autók száma, a versenysportban egyelőre gyerekcipőben jár ez a technológia. Négy éve kezdődött a Formula-E, ahol teljes mértékben elektromos hajtású autókkal versenyeznek. Bár a széria népszerűsége nő, sokan nem tudják komolyan venni, mert az autók hangja furcsa és halk, a végsebességek pedig jócskán elmaradnak a Formula-1-hez képest.

A hibridhajtást már a WEC és az F1 is használja néhány éve, az irány óriási valószínűséggel a 2021-es tervezett szabályváltozások után is megmarad, csak vélhetően egyszerűbbé válnak az erőforrások. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója egyáltalán nem zárja ki, hogy maximum tíz év múlva az autósport legfelsőbb kategóriájában is 100%-osan elektromos hajtás valósuljon meg.

Valóban az elektromos hajtás irányába indul a Formula-1 is?

Figyelemfelkeltő, hogy az FE olyan gyártókat vonzott ilyen rövid idő alatt, mint például az Audi, BMW, Nissan, Mercedes, Porsche és Renault. Ez nem kerülte el a sportigazgató figyelmét sem. „El kell ismernünk, amit a Formula-E tesz és amit máris elért” – idézi Brawnt az F1 Fan Voice.

„Viszont ha összehasonlítjuk a Formula-1-hez képest kevesebb rajongót vonz. Az autók nem különösebben gyorsak és nem is valami karakteresek. A Formula-E leginkább egy junior-sorozatnak tekinthető.” Mégis ebbe az irányba fog továbblépni a száguldó cirkusz is?

„A Formula-1 fejlődésének meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt, a rajongók véleményét is szem előtt kell tartanunk. Ha öt-tíz éven belül teljesen új típusú motorokra lesz igény, meglépjük. Nem tudhatjuk, hol leszünk tíz év múlva. Nem látjuk akadályát, hogy a jövőben a Formula-1 is teljesen elektromos legyen. E pillanatban azonban az e-motorok nem hoznak elég látványosságot, de nem hiszem, hogy a sportág örökre leragadna a belsőégésű erőforrásoknál” – tekintett előre Ross Brawn.