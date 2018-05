Összejátszhatott a két Toro Rosso

//formula.hu/f1/2018/05/28/osszejatszhatott-a-ket-toro-rosso

2018-05-28 15:56:00

Pierre Gasly egy kitűnő hetedik helyezéssel örvendeztette meg csapatát. A verseny után azonban az a vád érte az istállót, hogy csapattársa szándékosan lassította a mezőnyt és a terv bejött.

Monte-Carlóban az előzési lehetőségek szinte teljes hiánya miatt a rajtpozíció mellett a stratégia is az átlagosnál jóval nagyobb szerepet kap. A Toro Rosso hat, nagyon értékes pontot szerzett a remekül versenyző Pierre Gasly révén, ám egy rivális szerint ehhez Brendon Hartley önzetlen segítsége is kellett.

A hazai pályán versenyző Sauber-pilóta, Charles Leclerc úgy gondolja, hogy a faenzai istálló gyengébben teljesítő új-zélandi versenyzője feltartósdit játszott a mezőny azon részével, akik mögötte ragadtak, hogy amikor csapattársa az elnyújtott első etapja végén kimegy kereket cserélni, akkor a friss abroncsokkal is erős pontszerző helyre jöhessen vissza.

A rajt után sokáig a tizedik helyen haladó Pierre Gasly elől sorban kimentek a bokszba a riválisok, ám a francia abroncsai igen sokáig jól bírták a terhelést. Hartley mögé kerültek többen is azok közül, akik a korai kerékcserét választották, ám megelőzni nem tudták őt. Ebben az időszakban (a 26. kör környékén) nagyjából 15 másodperccel voltak Gasly mögött.

Ám annyira beragadtak Hartley mögé az ellenfelek (köztük Leclerc is), hogy amikor tíz körrel később a jobban álló Toro Rosso is cserélt, előnye 28 másodpercre nőtt a közvetlen ellenfelekkel szemben, már bőven elég volt, hogy a saját bokszkiállása után is eléjük térjen vissza. Onnan pedig már ismerjük, mennyire lehetetlen előzni ezen a pályán.

Sokan beragadtak Hartley mögé, ez pedig Monacóban legtöbbször pozíciók bukását jelenti

„Nagyon frusztráló volt. Úgy vélem, a Toro Rosso játékába csöppentünk bele. Volt egy pont, ahol Brendon egyértelműen lelassított. Körönként nagyjából 2,8 másodperccel ment lassabban, mint előtte és a verseny vége felé” – panaszkodott Charles Leclerc a faenzaiak vélelmezett taktikájára.

„A lassulás előtt, elméletben igen jó helyzetben voltunk ahhoz, hogy pontokat szerezzünk” – tette hozzá a monacói pilóta. De mivel magyarázza a látványos lassulást az érintett, hogy az 1:18-as tartományból hirtelen 1:20-as köröket kezdett futni? „Nem sokkal előtte néhány kiváló kört raktam össze, hogy sikerüljön az elévágás az ellenfeleimmel szemben. Rögtön utána azonban elkezdtek szemcsésedni a gumijaim” – reagált Brendon Hartley.

„A csapat a fülemre mondta, hogy a többiek is ugyanezzel a problémával szenvednek, de az első vezetőszárnyam (első körben szerzett) kisebb sérülése sem segített éppen” – ismerte el Hartley. Charles Leclerc egyébként nem vádaskodik, csupán a frusztrációját öntötte szavakba, de elmondása szerint ő ugyanígy tett volna.

„Ha az ő helyzetükben lettünk volna, figyelembe véve Brendon büntetését is, valószínűleg ugyanezt a csapatmunkát hajtottuk volna végre mi is. Nem is vádolom semmivel a Toro Rossót, de nagyon frusztráló volt ilyen sokáig mögötte araszolni” – fogalmazott Leclerc.

Szerintetek szándékosan tartotta fel Hartley a fél mezőnyt, hogy csapattársát jobb helyzetbe hozza?