Olasz sajtó: Ez lehet a Ferrari éve

2018-03-27 11:30:00

2018-03-27 11:30:00

Az erőviszonyok alapján a Scuderia nyers erőben elmarad jelenleg a Mercedestől. Ennek ellenére az olasz sajtó szerint elkapható a rivális és hosszú idő után világbajnoki címet ünnepelhetnek.

Melbourne-ben egy pillanatig sem tűnt úgy, hogy a vörösök rendelkeznek a legjobb autóval a mezőnyben, ugyanakkor Itália nagyon fellelkesült az idénynyitón aratott (szerencsés) győzelem miatt és a világbajnoki címre esélyesnek tartja a gárdát.

„A szerencse sosem érkezik véletlenül a sportban. Ha a szerencsét csodálatos ötletekkel spékeljük meg, sikert érhetünk el. Sebastian megragadta az esélyt és a kezében arannyá változott” – dicsérte a jó helyzetfelismerést a La Gazzetta dello Sport.

„Ez a világbajnoki cím éve lehet. Egy ilyen telet követően, ahol az Ezüst Nyilak ijesztően jó potenciállal jelentkeztek, jó érzés tudni, hogy nem érinthetetlenek. Az SF71H nem igazán fenomenális autó, de rengeteg okunk van reménykedni. A Scuderia kőkeményen kell, hogy dolgozzon, hogy behúzza a világbajnoki címet” – írta bizakodva a Corriere dello Sport.

Vettel fellelkesítette Olaszországot, de a Ferrari előtt még kemény munka áll

„Ez a nyitófutamon elért győzelem olyan, mintha a Ferrari már az első iskolai napon jó jegyet hozott volna haza az iskolából, annak ellenére, hogy a téli szünet során a Mercedes jobban oldotta meg a házi feladatát. A Ferrarinak jó autója van, de még fejleszteni kell” – figyelmeztet a La Stampa.

A Pirelli is egyetért azzal, hogy a Ferrarival számolni kell. „Az autót még fejleszteni kell, ezt ők is nagyon jól tudják, de ez a jó kezdet mutatja a csapat erejét. Egyértelműen harcban vannak, a pilóták pedig élesek, az autón még faragni kell itt-ott, de tavaly is megmutatták, hogy véghez tudják vinni a csodát, közelebb kerülni a Mercedeshez” – nyilatkozta Marco Tronchetti Provera, a Pirelli egyik első embere a Rai rádióadásában.

Valóban remek, negyven ponttal indított a Ferrari 2018-ban, de az edzések és a versenytempó alapján is úgy tűnt, van még némi lemaradás az Ezüst Nyilak mögött. Hétfőn az 1997-es világbajnok, Jacques Villeneuve nvilatkozott úgy, hogy az idei lehet Kimi Raikkönen kiugrásának éve.