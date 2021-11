Hamilton uralta a Katari Nagydíjat, Alonso dobogón

//formula.hu/f1/2021/11/21/hamilton-uralta-a-katari-nagydijat-alonso-dobogon

2021-11-21 16:31:00

2021-11-21 16:31:00

Max Verstappen a hetedik rajtkockából második pozíciót mentett. A dobogó utolsó fokáért hajtó Valtteri Bottas defektet kapott, így az Alpine egy kiállásával meglepetéseredményt ért el.

Szokatlan rajtráccsal indult a Formula-1 történetének első Katari Nagydíja a reflektorok fényében: a pole-pozíciót megszerző Lewis Hamilton mögött Pierre Gasly, Fernando Alonso és Lando Norris sorakozott fel, miután Max Verstappen másodikról hetedik, Valtteri Bottas harmadikról hatodik helyre esett vissza büntetése miatt – az időmérő Q3-as szakaszában nem lassítottak sárga zászló miatt, amelyet épp a hátrasorolásokból profitáló Gasly miatt lengettek.

Hamilton remekül kapta el a rajtot, mögötte Gasly és Alonso feszült egymásnak, a rutinos spanyol pedig a második helyet is átvette az Alpine-nal. Max Verstappen kanyarok alatt három helyet nyert és negyedikként fordult – Alonsót is támadta, de a spanyol bezárta előtte a kaput, futólag a porra terelve a Red Bullt –, Valtteri Bottas viszont pocsékul mozdult el, a 11. helyig esett vissza. Még nála is több pozíciót veszített a tizedikként rajtoló Sebastian Vettel, aki a 17. pozícióban kötött ki.

Verstappen a 4. körben Gasly, egy körrel később Alonso mellett húzott el a célegyenesben DRS-sel, így gyorsan visszaszerezte a rajtbüntetés előtti második helyet – Hamilton előnye azonban már 4 másodpercre rúgott, ráadásul Verstappen az első szárny sérülésére gyanakodott, ami rányomta bélyegét tempójára, és kerülnie kellett a rázóköveket.

Ezalatt Bottas egyetlen helyet sem javított, továbbra is a pontzónán kívülre volt szorulva, míg Sergio Perez nyolcadikként haladt – a két bajnokesélyes így csapattársi segítség nélkül maradt. A mexikói egy sikertelen próbálkozás után hamarosan megelőzte Carlos Sainzt, majd Esteban Ocont is, Bottasra viszont Toto Wolff szólt rá, hogy támadja az előtte levő autókat.

Katarban, ahol a Pirelli kétkiállásos stratégiát jósolt, az első kiállások – lágyon startoló versenyzőkkel – a 10. körben elkezdődtek, mikor Yuki Tsunoda jött ki cserére. Az első 10-ből Pierre Gasly cserélt legkorábban, a 19. körben pedig Verstappen is jött, egy körrel később pedig a Mercedes reagált Hamiltonnal: mindketten kemény keveréket kaptak, Verstappen pedig akkora előnyt épített ki Alonsóval szemben, hogy a második helyre vissza tudott térni.

Eközben Perez a negyedik helyre lépett előre, miután Lando Norrist is megelőzte, Bottas pedig, miután végre összekapta magát és megkezdte a felzárkózást, a brit mögött hatodikként haladt. A két versenyző eltérő stratégiával hajtott a harmadik helyre: Perez röviddel a vezető páros mögött kiállt, Bottas viszont megkísérelte elhúzni a kerékcserét, és egyetlen kiállással teljesíteni a nagydíjat.

Alonso a 23. kör végéig óvta a lágy abroncsokat, melyeken startolt, és csak a kör végén állt ki keményekért a harmadik helyről. Virtuálisan tartotta a pozíciót, hiszen a csere után is maradt másfél másodperces előnye Perezhez képest. A páros öt körrel később csapott össze: az első három kanyarban kerék kerék mellett haladt, de Perez végül átvette a pozíciót – ekkor már negyediket, hiszen mindenki kiállt előlük, leszámítva az egy kiállásos taktikán levő Bottast, aki a mezőnyből egyedüliként nem járt még a bokszban.

Drámai fordulat jött a 34. körben: a kiállás nélkül harmadikként autózó Bottas bal első defektet kapott a pálya elején, a sóderágyba is kicsúszott, majd leérő padlólemezével szikrákat hányva teljesítette a kört – Perez és Alonso még a pályán megelőzték. A Mercedes új orrkúpot is kapott, Bottas körhátrányban, a 14. helyen tért vissza, így dobogós esélyei teljesen elúsztak, a rizikós stratégia nem jött be.

A dráma után lecsendesedett a futam képe: a versenyzők – kezdve a két AlphaTaurival – megkezdték a második kerékcserék körét, Verstappen és Perez a 41-42. körben érkezett, majd Hamilton is kiállt közepes keverékért. A két bajnokesélyes első-második helyre tért vissza, nyolc másodperces differenciával, Perez viszont a hetedikre. Innen kellett megelőznie dobogós helyért az egy kiálláson levő versenyzőket: a legközelebbitől kezdve Strollt, Ocont, Norrist és Alonsót, aki arra kérte csapattársát, „védekezzen úgy, mint egy oroszlán” – visszautalva saját hungaroringi erőfeszítéseire. Az Alpine franciája meg is tette a szolgálatot, keményen tartotta a pozíciót, de a Red Bull sebessége ellen nem tudott mit kezdeni.

Bottas megpróbálkozott a pontszerzéssel, de hat körrel a vége előtt feladta a futamot a 12. helyről, meglepő módon a verseny első kiesőjeként, ezzel egyidejűleg pedig újabb defekt történt, George Russell bal elsője is felmondta a szolgálatot. Egy körrel később csapattársa, Nicholas Latifi is így járt 30 körös kemény abroncsaival: a kanadai állította, még csak vibrációt sem érzett. A kanadai nem tért vissza a bokszig, így rövid idő alatt kettőre emelkedett a kiesők száma.

A Red Bull a futamon esélytelen volt a második helynél jobbra, de a leggyorsabb körért járó pluszpont számított a bajnokságban. Verstappen már a használt közepeseken megfutotta az addigi legjobbat, majd az utolsó két körre a bokszba jött egy szett lágyért – akkora előnye volt Alonsóhoz képest, hogy ezt szabadon megtehette, ráadásul egy rövid virtuális biztonsági autós fázis is segítette, amelyet törmelék miatt rendeltek el. A holland végül közel egy másodpercet javítva előző legjobbján egy 1:23,196-ot repesztett, így megszerezte a bónuszt.

Hamilton megfoghatatlan volt a Katari Nagydíj során, amelyet rajttól a célig vezetett. A brit és Verstappen mögött Fernando Alonsót segítette a VSC-fázis: az egy kiállásos stratégián levő spanyolt nem tudta utolérni a kétszer kiálló Perez, így az Alpine visszatérője 2014 után újra F1-es dobogóra állt.

A középmezőnyben az egy kiállás bizonyult kifizetődőnek: a negyedik Perez mögött ezen a stratégián ért célba Ocon – az Alpine rengeteg pontot zsebelt be a hétvégén –, Stroll, valamint Sainz és Leclerc. Norris második kiállása után csak a kilencedik helyig jutott, az utolsó pontot pedig Vettel szerezte, aki első körös hibája után azért visszaférkőzött az első tízbe. Hogy mennyire nem vált be a két kiállás, azt Pierre Gasly esete mutatja: a francia a második rajtkockából csupán 11. pozícióban végzett.

A Katari Nagydíj eredménye: