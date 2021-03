Perez: Nagy potenciál van az autóban

//formula.hu/f1/2021/03/28/perez-nagy-potencial-van-az-autoban

A Red Bull mexikói F1-es pilótája szerint sajnálatos, hogy Max Verstappen nem tudta megnyerni a futamot, de hamarosan ő is támogatni fogja a Mercedesek elleni csatában.

Kalandosra sikerült Sergio Perez első hétvégéje a Red Bullnál, hiszen az időmérőn a csapat elrontott taktikája miatt nem jutott be a Q3-ba, a futamon pedig a felvezető körön megállt alatta az autó, így már az is szerencsének mondható, hogy egyáltalán el tudott rajtolni a bokszból. Ahhoz képest a végül kihozott ötödik hely kifejezetten biztató eredmény és ezzel a részével természetesen elégedett a mexikói is.

"Annak örülök, hogy végül valahogy sikerült újraindítanunk az autót" - mondta Perez a Bahreini Nagydíjat követően. "Összességében sok kilométert mehettem vele megint, most ez volt a legfontosabb. Ebben az autóban elég nagy potenciál van, úgyhogy sajnálatos, hogy Max végül nem tudta megnyerni a versenyt. Ami a stratégiát illeti: ez jönni fog, a csapatnak szüksége van mindkét autóra elöl, hogy harcolhassunk a Mercedesszel, de ez el fog jönni. Most megint tettünk egy lépést a jó irányba, a versenytempónk még jobb volt, a fejlődés megvan, erre kell alapoznunk" - tette hozzá a mexikói.

Perez a technikai gond miatt nem tudta támogatni Verstappent a futam során, aki végül lemaradt a győzelemről és csapatszinten is kikaptak a Mercedestől - Bahrein viszont hagyományosan Mercedes-pályának számít, úgyhogy bizakodva tekintenek a következő futamra.