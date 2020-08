A Renault is konstansan veri a Ferrarit

//formula.hu/f1/2020/08/15/a-renault-is-konstans-veri-a-ferrarit

2020-08-15 10:57:00

2020-08-15 10:57:00

Egykörös tempóban már a Red Bull-lal vetekszik, a Ferrarit pedig legyőzi a Renault Daniel Ricciardóval a volánnál. Megint bejöttek a nagy változtatások, az ausztrál optimista.

Igen jó szájízzel fejezte be a pénteki edzésnapot Daniel Ricciardo, az év végén a McLarenhez távozó hétszeres futamgyőztes pilóta negyedikként zárta a szabadedzéseket, kevéssel lemaradva a harmadikként végző Max Verstappentől. Délelőtt még nem találta a ritmust, délután azonban szárnyalt az ausztrál és másodpercen belül maradt Lewis Hamiltonhoz képest.

Bár a múlt héten nem sikerült pontokra váltania a remek egykörös tempót, ismét hasonlóan alakulnak az események, mint Silverstone-ban. „Igen, valóban hasonlít a múlt hetihez, az első szabadedzésen még nem nagyon sikerült megmutatnunk magunkat, de délutánra jelentősen begyorsultunk és nagyon ízlett, amit tapasztaltam az FP2-n” – ecsetelte véleményét Daniel Ricciardo.

Ricciardo rálelt a jó beállításra, a Renault a Ferrari előtt egykörös tempóban

„Max (Verstappen) éppen elkapott a harmadik helyért vívott csatában, bár én szerettem volna odakerülni. Remek napot zártunk. Az FP1-en nem voltam elégedett az autóval, de délutánra megtaláltuk a megoldásokat. Úgy gondolom, stabilan megleltük a tempónkat, úgyhogy szerintem szombaton is hasonlóan jól teljesítünk.”

„Hogy mi okozta a délelőtti lassúságot? Semmi különös, csak kicsit eltévedtünk a beállításokkal. Utoljára még télen jártunk itt, amikor sokkal hidegebb volt az idő, most pedig teljesen más körülményekkel szembesültünk, mint amire számítottunk. Ilyen hőmérsékletnél a gumik egészen eltérően viselkednek.”

„Minden téren kicsit ingadozva kezdtünk, aztán egy ideig keresgéltük a legmegfelelőbb beállítást és délután meg is leltük azt, ami szerintem a legjobb” – tette hozzá Ricciardo. Érdekes, hogy Ricciardo három tizedet adott a jobbik Ferrarinak, Charles Leclerc-nek, ne feledjük, Silverstone-ban is a Renault volt a gyorsabb és úgy tűnik, erre számíthatunk Barcelonában is – legalábbis egy körön. Hogy a versenytempóban is így lesz-e, vasárnap meglátjuk.