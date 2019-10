Wolff: Veszélyes lehet ránk a McLaren

//formula.hu/f1/2019/10/08/wolff-veszelyes-lehet-rank-a-mclaren

A Mercedes csapatfőnöke szerint sok pozitív hozadéka van annak, hogy 2021-től a legendás brit istállónak is motort fognak szállítani, de az ezzel járó kockázat sem elhanyagolható.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a McLaren Formula-1-es csapata 2021-től újra a német márka erőforrásait fogja használni, így visszatér ahhoz a gyártóhoz, amellyel legutóbb dobogóra tudott állni a sorozatban. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez az egyezség leginkább az évek óta nyeretlen brit istállónak kedvez, ám a Mercedes csapatfőnöke elárulta, pénzügyileg például ők is jól járnak egy új partnercsapattal. Az üzletnek azonban van egy veszélye is.

„Az összepréselt mezőny miatt 2021-ben új korszak kezdődik, és úgy gondoljuk, hogy a fejlődés érdekében a meglévő két partnerünk mellé beveszünk egy versenyképesebb harmadikat. Nagyra tartjuk a McLarent, Zak [Brown vezérigazgató] és Andreas [Seidl csapatvezető] döntései ígéretesnek tűnnek.”

„Összességében sok a hozadéka, van viszont egy kockázat: Ha elég keményen dolgoznak, akkor talán megelőzhetnek minket, és azt mondhatják, hogy ’ugyanaz a motorunk, ti pedig nem végeztek elég jó munkát’. Viszont a jelenlegi helyzetünket elnézve, hét évvel a hibrid éra kezdete után készen állunk erre a lépésre” – idézte Toto Wolffot az Autosport.