Sainz: Nem vagyok Alonso árnyékában

2019-08-21 07:52:00

2019-08-21 07:52:00

Carlos Sainz egyáltalán nem érzi, hogy kétszeres világbajnok honfitársa miatt háttérbe szorulna. Ugyanakkor igazságtalannak érzi a Formula-1 rendszerét, szerinte Alonso több győzelmet érdemelne.

Spanyolországgal igazából Fernando Alonso szerettette meg bő másfél évtizeddel ezelőtt a Formula-1-et. Az ország első (rögtön kétszeres) világbajnoka kora egyik legjobb versenyzője volt és talán még most is része lehetne a mezőnynek, amennyiben nem lenne ekkora szakadék a három élcsapat mögött és nem érezné kilátástalannak, hogy akár a McLarennel is győzelmekért harcolhasson.

A pályafutását 2015-ben elkezdő, még mindig fiatal Carlos Sainz példaképe nem meglepő módon éppen Fernando Alonso, de nem érzi, hogy elődje elhomályosítaná őt, nem is szeretné őt utánozni. Saját magát szeretné felépíteni, a tehetsége nem is kérdőjelezhető meg, de egyelőre ötödik évében sem tudott dobogóra állni, ez azonban nem az ő hibája, hanem a kettészakadt mezőnyé.

„Nem érzem úgy, hogy Fernando árnyékában élnék. Az ötödik idényemet taposom, de még nem sikerült dobogóra sem állnom. Carlos mindig is Carlos marad, ahogy Alonso is mindig saját maga lesz. Nem akarom mindenben őt követni, a saját utamat szeretném járni” – nyilatkozta Carlos Sainz a Motorsport.com szakoldalnak.

Sainz úgy véli, Alonso több bajnoki címet érdemelt volna

A fiatal spanyol kiemelkedően jól, élete eddigi legjobb formájában vezet, jönnek is az eredmények, ami pontokban is megmutatkozik. Ennek ellenére képtelen felérni a dobogóra, mert a három élcsapat olyan mértékben elhúzott a többiektől, köszönhetően többek között a hihetetlen összegeknek, amit évek óta a három nagy elkölthet.

„Ez nagyon frusztráló, mert azt érezhetjük, hogy a sportolónak szinte alig van befolyása saját eredményeire. Nem olyan, mint a százméteres síkfutás, ahol a leggyorsabb nyer. Ennek ellenére hiszek abban, hogy végül a legjobb pilóták kerülnek a legjobb versenyautókba.” A McLaren azonban egyelőre nem tud kitörni a középcsapatok közül, így a győzelemre sem igen van esélye.

„Egyértelmű, hogy a nagy bajnokok is időnként kevesebb díjat zsebelhetnek be, mint amennyit elérhettek volna. Itt van példának éppen Fernando Alonso. Úgy gondolom, mindenki egyetért abban, hogy az ő kvalitásaival jóval több bajnoki címet is nyerhetett volna” – mutatott rá Sainz.