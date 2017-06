A Pirelli azonnal visszavágott a Mercedesnek

http://formula.hu/f1/2017/05/31/a-pirelli-azonnal-visszavagott-a-mercedesnek

2017-05-31 11:36:00

2017-05-31 11:36:00

A Mercedes nemrég egy nyilatkozatban sejtetni engedte, hogy az olasz Pirelli gumiszállító kivételes bánásmódban részesíti az olasz Ferrari istállót. A Pirelli nem késlekedett visszaszúrni egy nyilatkozatban. Új balhé a láthatáron?

Az F1 hivatalos gumiszállítójának első embere, Marco Provera nincs éppen lenyűgözve Toto Wolff rosszindulatú feltevése miatt, amivel arra célozhatott, hogy a Ferrari kedvezményezett helyzetet élvez a Pirellinél. A Mercedes ismét elveszített egy csatát, ezúttal Monte Carlóban volt jobb a Scuderia, méghozzá meggyőző fölénnyel.

Az Ezüst Nyilak legnagyobb gyengesége jelenleg a gumikezelés, sokkal kevésbé tudják munkára fogni az idei Pirelli abroncsokat, mint az elmúlt években, miközben a riválisoknak, különösen a Ferrarinak ez nem okoz gondot. A probléma középpontja a Mercedesnél, hogy képtelenek egyensúlyba hozni az első és hátsó kerekek hőmérsékletét. Ennek okát Wolff nem ecsetelte, de azt a megjegyzést tette, hogy ez „egy olasz talány”.

Vettel és a Ferrari gumikezelése idén messze a legjobb

Nem sokáig kellett várni a Pirelli reakciójára. „A gumik mindenki számára egyformák. Talán a Mercedes, amely mostanában túlságosan is hozzászokott a sok sikerhez, most hirtelen egy nagyobb hegyet kell, hogy megmásszon, de bizonyosan visszatérnek majd az elejére. Mérnöki szinten azonban a Ferrari a jelek szerint valami olyat alkotott, amire senki sem számított. Hitelt kell adni ennek és ismerjük el az olasz csapat kiváló munkáját” – nyilatkozta Provera.

Az is egy feltevés, hogy Sebastian Vettel elkötelezett részvétele a tavaly év során az idei Pirelli abroncsok fejlesztési programjában komoly előnyt biztosított ebben a szezonban a csapatnak és a német pilótának is. Gyakorlatilag borítékolható, hogy Vettel fejlesztői képességei kétséget kizárólag segítettek abban, hogy a Mercedesszel ellentétben a Ferrari versenyautója szinte mindig az ideális működési tartományban használja az abroncsokat.

„Ez egy nagyon komoly része volt Vettel és a Ferrari részéről is a munkának. Vettel mindig nagy alázattal készen állt a munkára, hogy teszteljen, miközben a többiek éppen „nem értek rá”, most pedig eredményekben mutatkozik az akkori időráfordítása és a gyümölcsét le is arathatja a szenvedélyes munkájának egy olyan csapatnál, akik teljesen a győzelemre összpontosítanak” – mondta el véleményét a Pirelli F1-es első embere.