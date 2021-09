Két csapat is érdeklődik Albon iránt

//formula.hu/f1/2021/09/03/ket-csapat-is-erdeklodik-albon-irant

2021-09-03 14:21:00

Christian Horner meg is nevezte a szóban forgó két istállót: a Red Bull-főnök elmondása szerint mindent megtesznek azért, hogy a brit-thai pilóta 2022-ben újra versenyezhessen az F1-ben.

Mint arról mi is írtunk már több ízben, Alexander Albon is fontos szereplője a pilótakeringőnek annak ellenére, hogy idén nem tagja a Formula-1-es mezőnynek. 2022-ben viszont a jelek szerint újra lehetőséget kaphat a Red Bull tartalékosa, s Christian Horner a Holland Nagydíj pénteki napján tartott sajtótájékoztatón – amelyen a Formula.hu is jelen volt – kihangsúlyozta: ők mindent el is követnek annak érdekében, hogy ez megtörténjen.

„Alex megérdemel egy ülést jövőre a Formula-1-ben” – jelentette ki Horner. „Többen is érdeklődtek iránta a jövő évet illetően, mi pedig igyekszünk mindent megtenni, hogy ez lehetővé váljon. Remélem, semmi sem akadályozza meg abban, hogy realizálja az egyik lehetőséget. Tehetséges versenyzőről van szó. Az, hogy George [Russell] valószínűleg átigazol, Kimi [Raikkönen] pedig visszavonul, új opciókat nyit meg. Biztos vagyok benne, hogy a következő héten vagy valamikor lesz ennek eredménye.”

A Red Bull csapatvezetőjének szavai alapján a Williams és az Alfa Romeo lehet a két opció Albon számára, s ezt Horner gyakorlatilag meg is erősítette, amikor arról kérdezték, hogy a brit-thai versenyző esetleg az AlphaTaurinál is kaphat-e lehetőséget: „Nem, külső csapatokat keresünk. A Williams és az Alfa Romeo is érdeklődését fejezte ki Albon irányába. Szeretnénk újra versenyezni látni őt az F1-ben. Remélhetőleg a következő néhány napban meg is lesz ennek az eredménye.”

Arra a kérdésre, hogy ha egy rivális márkával, például a Mercedesszel vagy a Ferrarival kapcsolatban álló istállóhoz kerülne Albon, akkor felbontanák-e a Red Bull-os szerződését, némileg kitérő választ adott Horner: „Azt szeretnénk, hogy újra versenyezni lássuk, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy jövőre újra versenyülést kaphasson. Mindig vannak akadályok, de egy olyan srácról van szó, aki megérdemel egy lehetőséget jövőre a Formula-1-ben. Igyekszünk mindent megtenni, hogy segítsünk neki ebben. Zajlanak az egyeztetések erről” – mondta az energiaitalosok csapatvezetője, aki újabb kérdésre válaszolva elmondta: nem hiszi, hogy Albonnak szüksége lenne arra, hogy anyagi támogatást kelljen adniuk ahhoz, hogy ülést találjanak neki.

A sajtótájékoztatón jelen volt amúgy a nagy rivális Mercedest irányító Toto Wolff is, akit természetesen kérdeztek arról, hogy mikorra várható bejelentés Lewis Hamilton 2022-es csapattársáról. Wolff újfent elmondta – ahogy arra a két érintett pilóta, Valtteri Bottas és Russell is utalt a minap –, hogy a döntés már megszületett, de Esteban Ocon korábbi példáját (annak idején úgy tűnt, hogy a Renault-hoz kerülhet, ám Daniel Ricciardo került az utolsó pillanatban helyette az enstone-i gárdához, így a francia egy évet kénytelen volt kihagyni) említve hangsúlyozta: csak akkor jelentenek be bármit is, ha minden szerződést aláírnak.

Viszont ami releváns lehet még Albon szempontjából, az Nyck de Vries sorsa – vagyis pontosabban éppen fordítva, legalábbis Wolff szavai szerint. Sajtóhírek szerint ugyanis a Mercedesszel Formula-E világbajnoki címet szerző holland is esélyes lehet egy F1-es ülésre a következő idényben, méghozzá szintén a Williamsnél vagy az Alfa Romeónál. Zandvoortban a Mercedes-főnök nem is tagadta, hogy sok minden függ Albontól: „Ahogy Christian is elmondta, megérdemel egy ülést. Talán ő most a főszereplője a székfoglalónak” – fogalmazott Wolff, hozzátéve, hogy De Vriesnek garantált helye van náluk a Formula-E-ben, de nem fogják megakadályozni az F1-es szereplését, ha az lehetővé válik.