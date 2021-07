Bottas körülnéz, ha nem kell a Mercedesnek

//formula.hu/f1/2021/07/03/bottas-korulnez-ha-nem-kell-a-mercedesnek

2021-07-03 20:24:00

2021-07-03 20:24:00

Hamiltonnal már hosszabbított a csapat, a finn jövője azonban továbbra is a levegőben lóg. Ha távoznia kell, a többszörös nagydíjgyőztes az F1-nek akkor sem akar még hátat fordítani.

Szombat délelőtt a Mercedes bejelentette, hogy 2023-ig szerződést hosszabbított Lewis Hamiltonnal. Az egyik ülés tehát hivatalosan is elkelt a címvédő alakulatnál 2022-re, a másikról Toto Wolff szerint a nyári szünet során hoznak majd döntést. A két esélyes Valtteri Bottas és George Russell: a sajtóhírek szerint egyre jobb esély van rá, hogy előbbinek ezúttal már nem lesz maradása a csapatnál, s inkább a Williamsnél az Osztrák Nagydíj időmérőjén is remeklő brit mellett teszik le a voksukat.

Bottas a szombati nap végén elmondta: nem lepődött meg Hamilton hosszabbításán, s hamarosan rajta lesz a sor, hogy ő is egyeztessen a Mercedesszel. „Épp most észleltem, hogy már július van, s az augusztusi szünetig már csak két versenyünk lesz ezen kívül. Szóval biztos vagyok benne, hogy hamarosan egyeztetni fogunk, de nem ma vagy holnap” – mondta el a Motorsport.com hasábjain a finn, aki nyitott más lehetőségekre, ha a Mercedes nem tart már igényt a szolgálataira:

„Nyilván szeretném megérteni, hogy mit szeretne a csapat, kit akar a másik autóba ültetni. Lewist megerősítették, a másik ülés még szabad, szóval a csapatnak kell döntenie. Kell a megbeszélés. Ugyanakkor úgy érzem, még sok-sok év van bennem. Élvezem és imádom a versenyzést, imádom az F1-et, szóval még egyértelműen nem tartok itt, hogy más sport vagy szakág után nézzek a következő években.”

„Ha végül nem folytathatom a Mercedesszel, természetesen más lehetőségek után fogok nézni. De nem kell ezen gondolkodnom most. Jó menedzsmentem van, és még nem mondtak semmit nekem. Nem tudom, hogy kapcsolatban vannak-e bárkivel, mivel tudják, mennyire fontos, hogy a pillanatnyi küzdelmekre koncentráljak és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk csapatként és személy szerint én magam is. Rövidesen eljön ennek az ideje is. Nem tudom, melyik nap vagy héten. De igen, meg fogjuk nézni az összes opciót és magát a helyzetet úgy egészében. De egyelőre a mostani versenyre fókuszálok.”

A Formula.hu információi szerint egyébként nemcsak a korábban emlegetett Williams – azaz egy kvázi helycsere Russell-lel – jöhet szóba Bottasnál, hanem az sem elképzelhetetlen, hogy a finn az Alfa Romeo ülését nézte ki magának, amely Kimi Raikkönen esetleges visszavonulásával válhat szabaddá.