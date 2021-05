A McLaren újabb fejlesztésekkel készül

//formula.hu/f1/2021/05/14/a-mclaren-ujabb-fejlesztesekkel-keszul

Nem hagyja magára idei versenygépét a McLaren-Mercedes, de a csapatfőnök elismerte, hogy egyre közeledik az a pillanat, amikor az idei év már nem érdekli az istállót, csak 2022.

Remekül kezdte a szezont a wokingi istálló, Lando Norris a második futamon azonnal dobogóra állhatott, kis híján annak második fokára. Erőből azonban a McLaren az utóbbi helyszíneken, úgy tűnt, hogy a Ferrarit nemigen tudja megverni, mivel a vörösök fejlesztései hatékonyabban működnek.

Többször is az látszott, hogy a Scuderia fellépett harmadik erőnek a Mercedes és a Red Bull mögé. Idén is rendkívül szoros a középmezőnybeli csatározás, ezért minden apró újításnak szerepe lehet az év végi elszámolásnál. Ugyanakkor hatalmas energiát kell már most fordítani a 2022-es versenyautó fejlesztésére is. Ezt az elvet követi a McLaren.

A McLaren még farigcsálja 2021-es versenyautóját is

„Ha jól megnézzük a tél végi tesztektől kezdve folyamatosan igyekeztünk mindig egy-két apró újítást, változtatást végezni a versenyautónkon, hogy egyre növeljük a teljesítményt. Például Portimaóban is jelentkeztünk új alkatrészekkel és most, a következő hétvégén is próbálgatunk újításokat a szabadedzéseken” – idézi Andreas Seidl szavait az F1i.com.

„Terveink szerint ez a következő helyszíneken is folytatódni fog, mindig készülünk néhány fejlesztéssel. Nagyon szoros a csata, különösen a Ferrarival és nagyon fontos, hogy egyfolytában jelentkezzünk valami új, hatékony alkatrésszel, hogy a konstruktőri harmadik helyért valós esélyünk legyen harcolni.”

„Ugyanakkor az is világos, hogy nincs már messze az a pillanat, amikor az egész csapat, a teljesen fejlesztői gárdával áthelyezi a hangsúlyt 2022-re és már csak a következő évi versenyautót fogja fejleszteni. Úgy gondolom, ennek pontos időpontja attól függ majd, hogy látunk-e esélyt arra, hogy idén még nagyobb sikereket érjünk el. Összességében James Key-nek egyértelmű elképzelései vannak arra, mikor szeretné a források teljes egészét a jövő évi autóra fordítani” – tette hozzá Seidl.