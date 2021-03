F1

Valóban jelentősen erősödhetett a Ferrari-motor

2021-03-15 15:15:00

Szerző: Kármán Zoltán, fotó: DPPI

A vörös autó állandó pilótái is észlelték az erőforrás fejlődését a tesztelés során és a partnercsapatok is. Antonio Giovinazzi az Alfát vezetve elégedett az új motorral és az új autóval is.

Nemcsak a Ferrari, de partneristállói is nagyot zuhantak 2020-ban, az Alfa Romeo például az előző évben gyűjtött 57 egységhez képest tavaly mindössze nyolcat kapargatott össze. Döntő többségében Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi is csak álmodozhatott arról, hogy egyáltalán a Q3 közelébe kerülnek, de idén ez újra megváltozhat. Minden jel arra mutat, hogy az olasz gyártó sikeresen megoldotta tavalyi látványos motorgondjait és végre újra remekül teljesítő erőforrással jelentkezett, ezzel pedig nagy segítségére lesz a Raikkönen-Giovinazzi párosnak is. A fiatal olasz elégedetten zárta a háromnapos tesztelést. „Nagyon tetszik egyelőre az érzés, ahogy az autót vezethettem. A komolyabb esélyekről nagyon korai lenne még bármi konkrétat is mondani, de a kezdéssel igencsak boldog vagyok. Most van egy bő hetünk arra, hogy minden összegyűjtött adatunkat a legmélyebben kielemezzük az első verseny előtt” – ecsetelte véleményét Antonio Giovinazzi a Sky Italia kérdésére. Ha javul a Ferrari, vele együtt javul az Alfa is



„Hogy fejlődött-e 2021-re a versenyautónk tavalyhoz képest? Véleményem szerint igen, egyértelműen jobbak vagyunk. Elsősorban a motort kell kiemelnem, megerősíthetem, hogy sokkal jobb, mint a tavalyi. A különleges körülmények között pedig az autó is egészen jól viselkedett, az erős szélben is remek vezethetőséget mutatott. Egyelőre a gép megerősítette a pályán is azt, amit a szimulátorban és a szélcsatornában láttunk.” „Egyelőre feltétlenül elégedettek vagyunk a teljesítménnyel, de ahhoz, hogy véglegeset mondhassunk, meg kell várni az első időmérő edzést, hogy teljes egészében láthassuk, hol is tartunk. Reméljük, hogy a csapat komolyabban is harcolhat a jó helyezésekért, szeretnénk minél többször az időmérő döntő szakaszába kerülni, ami tavaly szinte soha nem sikerült és a futamokon is rendszeresen pontszerzőként szeretnénk zárni” – tette hozzá Giovinazzi.

