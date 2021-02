Kubicának rosszul jön az új szabályozás

//formula.hu/f1/2021/02/24/kubicanak-rosszul-jon-az-uj-szabalyozas

2021-02-24 09:39:00

2021-02-24 09:39:00

Az Alfa Romeo teszt- és tartalékpilótája készen áll bármilyen bevetésre, de ő maga azt érzi, az idén bevezetett új szabályozás azt eredményezi majd, hogy jóval kevesebbet gurulhat pályára.

Leginkább a versenyhétvégéken. A tavalyi évben ugyanis Robert Kubica több ízben is részt vehetett az Alfával az első pénteki szabadedzéseken különböző pályákon. Most azonban a pénteki edzések idejét jelentősen lerövidítették, így a csapatoknak sokkal kevesebb esélyük lesz arra, hogy bárkit egyetlen gyakorlás erejéig autójukba ültessenek, mivel minden perc edzésidő jóval értékesebbé vált.

Kétszer 90 perc helyett már csak kétszer 60 perc áll a gárdák rendelkezésére a felkészülésre, ez pedig károsan érintheti a 2019-ben a Williamsnél visszatérve teljes idényt lehúzó lengyelt. „Igen, a hétvégék menetrendjének átalakítása számomra határozottan megbonyolítja a helyzetet. Majd le kell ülnünk, átbeszélnünk és döntenünk, hogyan is oldjuk meg ezt” – idézi Robert Kubicát az F1i.com szakoldal.

Szívesen látnánk még Kubicát élesben is versenyezni a Formula-1-ben?

„Az én szemszögemből sem egyszerű. Egyrészt ugye versenyző vagyok és saját magam számára rettentő fontos lenne, hogy időnként élesben is az autóba ülhessek. Ugyanakkor pedig nem szeretném elvenni állandó pilótáinktól sem a lehetőséget, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a hétvégére. Az nem kérdés, ha lehetőségem adódik, sosem fogok nemet mondani.”

Kubica az európai Le Mans sorozatban ül majd volán mögé a teljes szezonban, de nem érzi, hogy ez negatív hatással lenne az esélyeire. „Képes vagyok a tesztpilótai szerepköröm mellett a teljes szezonos versenyzésre is, össze tudom fésülni a két feladatot. Azért azt nem tagadom, hogy most is megvan a vágyam és a szenvedélyem arra, hogy vasárnaponként élesben is versenyezhessek” – tette hozzá a rutinos lengyel.