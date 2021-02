Ha Verstappen csapattársölő, Russell még jobban

//formula.hu/f1/2021/02/16/ha-verstappen-csapattarsolo-russell-meg-jobban

2021-02-16 11:42:00

Bár pontot még csak egyszer szerzett, tavalyi beugrása során Bahreinben, mégis mindenki elismeri óriási tehetségét. George Russell, csapattársa szerint az egyik leggyorsabb és legegyenletesebb.

Tény, a juniorszériáktól kezdve megfigyelhettük, hogy a fiatal brit úgy ért el sikereket, hogy aránylag kifejezetten kevés hibával vezet, mégis szinte mindig mindent kihoz aktuális autójából. Ez jelenleg a gyengécske Williams, de azt is megmutatta tavaly, ha élcsapatnál kap lehetőséget, egyáltalán nem ijed meg és nem omlik össze a teher alatt, hanem kiválóan teljesít.

Kizárólag balszerencséje fosztotta meg attól, hogy Lewis Hamiltont helyettesítve nem nyerte meg azonnal a Mercedesszel beugrófutamát, egészen kiváló teljesítményt nyújtott, végig gyorsabb volt Valtteri Bottasnál és ha csapata nem szúrja el a bokszkiállást, könnyedén meg is nyerte volna a versenyt.

A Williamsnél pedig bár pontot nem szerzett, ismét nullra verte aktuális csapattársát, Robert Kubica után Nicholas Latifi sem tudott mit kezdeni vele az időmérőkön. Többnyire a versenyeken sem. A leginkább szponzorációjának köszönhetően ülést szerző Latifi nem is rejti véka alá, mit gondol csapattársáról.

Sokak szerint Russell tavaly megmutatta, simán világbajnok lenne a Mercedesszel, mint Hamilton

„Úgy gondolom, leginkább a szombati teljesítménye szembetűnő mindenki számára. Kétségtelen, hogy az időmérőkön elképesztő sebességre képes kapcsolni, minden egyes pályán megmutatja, mekkora potenciál rejlik benne” – idézi Nicholas Latifit a GPFans szakoldal.

„A szombati időmérő edzéseken kivételesen jól vezet, állandóan a létező legközelebb vezet a maximumhoz, amit csak megenged az autó. Rettentő ritkán követ el hibát, szenzációsan rakja össze a köreit. És nem csak egyet, hanem az összeset. Többször is megfigyeltem már az adatait böngészve, hogy az egyik legerősebb oldala a pontosság és az, hogy képes konzisztensen gyors lenni, nem hullámzóan.”

„Ha korábbi csapattársaimmal összehasonlítom, el kell ismernem, hogy valószínűleg ő a legjobb azok közül, akik ellen valaha is versenyeztem. Szinte minden megvan benne, ami egy igazi pilótában meg kell, hogy legyen a sikerhez. Az pedig ugyanolyan hatalmas előnye, hogy szinte sosem hibázik. Ha továbbra is így folytatja, egyértelműen látszik, hogy ki fog tűnni a többiek közül” – dicsérte Russellt a kanadai csapattárs. Ha véget ér a Hamilton-uralom, ahogy azt többen is jósolják, akkor könnyen lehet, hogy például egy Russell-Leclerc-Verstappen csatának leszünk szemtanúi, de ne írjuk még le a remeklő Norrist sem.

Szerintetek Hamilton visszavonulása után lesz hasonló egyeduralkodó, mint most a brit, vagy onnantól vérre menő küzdelmek jönnek a bajnoki címekért?