Kettős Mercedes-vezetéssel indult a magyar hétvége

Az esőszemerkéléssel is meg-megzavart első hungaroringi edzésen is az Ezüst Nyilak domináltak, Hamilton 86 ezreddel előzte Bottast. Mögöttük a Racing Pointok, erősebben kezdtek a Ferrarik.

Borongós időben, a pályára az elsők között kihajtó Lando Norris szerint néhány esőcsepp kíséretében startolt el a 35. Formula-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése. Az első mért időket a legfőbb esélyeseknek tartott Max Verstappen, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton trió jegyezte, de húsz perc elteltével aztán már megélénkült az élet a Hungaroringen – mármint csak az aszfaltcsíkon, hiszen természetesen a koronavírus-járvány miatt a spielbergi duplához hasonlóan ezt a versenyt is zárt kapuk mögött, szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezik.

A Stájer GP-hez hasonlóan az FP1-en ismét lehetőséget kapó Robert Kubica mutatta be az első látványosabb hibát: a lengyel a bokszból kijövet az első kanyarban forgott meg az Alfa Romeóval. Hamilton is produkált egy elfékezést – ezekben a hibákban szerepet játszhatott, hogy folyamatosan hol jobban, hol kevésbé szitált az eső, jóllehet az aszfalt így is bőven száraz maradt.

A másfél órás tréning félidejében a Mercedesek csaknem két másodperccel vezettek a Racing Pointok előtt, de Hamilton és Bottas a lágy, míg a mezőny nagy része a közepes gumikon futotta az idejét. Aztán fordult a felállás, Sergio Perez viszont egy komoly elfékezésnek köszönhetően kukázhatta is az adott szett lágy abroncsát. Verstappennek eközben Nicholas Latifivel akadt problémája, kis híján fel is öklelte az előtte lassan poroszkáló újoncot.

A Mercedesek kettős vezetését a hajrában sem fenyegette senki és semmi, Hamilton végül 86 ezreddel Bottas előtt húzta be az első helyet. Őket Perez és Lance Stroll követte a Racing Pointokkal, az ötödik helyen végző Daniel Ricciardo hátránya viszont már egy másodpercnél is nagyobb volt a Renault-val. A Ferrarik hatodik-hetedik helye jobb kezdésnek számít a Spielbergben látottakhoz képest, míg a top 10-be Verstappen, Lando Norris és Esteban Ocon fért még be. Az edzést teljesen kihagyta Pierre Gasly, akinek az Alpha Tauri közlése szerint az erőforrással adódott problémája.

Az 1. szabadedzés végeredménye: