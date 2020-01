Verstappen bizakodó, szerinte idén bajnok lehet

//formula.hu/f1/2020/01/05/verstappen-bizakodo-szerinte-iden-bajnok-lehet

A Red Bull holland F1-es pilótája szerint nekik kedvez az, hogy nem változnak jelentősen a szabályok és az is, hogy már nem lesz új a Honda-projektjük sem 2020-ban.

Max Verstappen úgy gondolja, hogy az alapok megvannak a Red Bull-Hondánál ahhoz, hogy 2020-ban világbajnok lehessen - nem kellenek nagy dolgok, vagy alapvető változások, csak folytatni a munkát és haladni tovább a megkezdett úton. A holland klasszis immár nyolc futamot nyert és a legtöbben úgy vélik, hogy ő vethet véget Lewis Hamilton uralmának, ha erre alkalmas technikát kap a csapatától.

"Hogy látok-e reális esélyt a vb-címre? Azt hiszem igen. Szerintem jó irányba haladunk, ez nem is lehet kérdés. Most már csak azon múlik, hogy mennyi fejlesztést tudunk hozni. Többé-kevésbé tudom ezeket, csak remélem, hogy elég lesz. A szabályokat tekintve nincsenek nagy változások, építhetünk arra, amink már van és az, hogy ez már a második évünk lesz a Hondával, sokat segíthet. Jelentősen fejlődött a motor teljesítménye és szerintem tudjuk, hogy hol kell még javulni, már javítottunk is az autón" - idézi Verstappen pozitív gondolatait az Autosport.

Persze a jó autó a csapat számára talán még kritikusabb, mint a pilóta számára, ugyanis Verstappen szerződése lejár 2020 végén és az az eddigiek alapján egyértelmű, hogy ha nem lesz vb-esélyes technika a Red Bullból, akkor a holland távozhat - igaz, jelenleg bizakodóan tekint a közeljövőre. "Tudjuk, hogy már az év elejétől jónak kell lennünk, ha a vb-címért akarunk harcolni. 2019 viszont elég pozitív volt, a kiegyensúlyozottságom megvolt és szerintem csapatként is jó munkát végeztünk" - mondta.

"Tavaly nagyrészt kihoztuk a maximumot az eredményeinket tekintve és csak ennyit tehettünk, főleg az év elején, amikor nem volt elég erősek ahhoz, hogy a győzelmekért harcoljunk. Viszont még így is megelőztük a Ferrarikat, amikor lassabbak voltunk, vagy jobb stratégiát hajtottunk végre, ilyesmi. Szóval ha ezt tudjuk tartani, akkor erős évünk lehet 2020-ban."