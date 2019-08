Raikkönen: A sz*ros pontok nem fedik a valóságot

//formula.hu/f1/2019/08/08/raikkonen-a-sz-ros-pontok-nem-fedik-a-valosagot

A Jégember úgy gondolja, a begyűjtött pontok száma, nem igazán fedi a valóságot az Alfa Romeo csapatának teljesítményét illetően. Saját stílusában fogalmazta meg, mi erről a véleménye.

Az Alfa Romeo jelenleg a hetedik pozíciót foglalja a konstruktőrök világbajnoki pontversenyében, és az eddig eltelt tizenkét versenyből nyolc alkalommal szereztek pontot, sőt egyszer mindkét autójuk az első tíz között ért célba.

A hinwili székhelyű csapat 32 eddig begyűjtött pontjából Kimi Raikkönen szerzett 31-et, azonban szerinte a csapata többet érdemelne annál, mint amit a tabella mutat: „Nem voltak elvárásaim a szezon előtt! Azért jöttem ide, hogy a tőlem telhető legtöbbet tegyem meg a sikerekért” – mondta Raikkönen az F1i oldalának.

„Ha ránézünk a tabellára, akkor elég sz*rul néz ki. De szerintem ez nem fedi a teljes valóságot, ettől sokkal jobb munkát végeztünk a szezon első felében. Igen, valahol Barcelona környékén nem tartottunk ott, ahol szerettünk volna, mivel túl lassúak voltunk. Viszont azelőtt és szerintem azóta is remek teljesítményt nyújtunk.”

„Jó irányba haladunk és jól csináljuk a dolgokat, de mint csapatnak, vannak határaink. Mi nem olyanok vagyunk, mint az élen lévő srácok, de ezt megértjük és el is fogadjuk. De ahhoz képest, ami a rendelkezésünkre áll, egész jól állunk. Egyszerűen csak gyorsabbak szeretnénk lenni és előrébb végezni, és bár lassan ugyan, de odaérünk, ahol lenni akarunk. Mint mindig, ez most is időt vesz igénybe, de egész jól teljesítünk.”

„Mindig lehetne jobb, nem tudtuk mindig kimaxolni a pontokat minden versenyen, de ez már csak így megy az F1-ben” – zárta az interjút Kimi Raikkönen. Az ihazsághoz hozzátartozik, hogy az Alfa Romeo megfellebbezte a Német Nagydíjon kapott büntetését, ami után elvesztették 7-8. helyüket, ezzel együtt pedig 10 pontot. Az ügyben szeptemberben születik majd döntés.