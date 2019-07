A Haas az idény egyik nagy csalódása

//formula.hu/f1/2019/07/10/a-haas-az-ideny-egyik-nagy-csalodasa

A Ferrari mellett partnercsapata, a Haas az, ami a téli teszteket követő várakozásokhoz képest a leginkább alulteljesít. Nem lett negyedik erő az amerikai istálló, ráadásul fogalmuk sincs, mi a bajuk.

A szakértőkben kialakult egy kép a barcelonai téli teszteléseket követően, ettől az elképzeléstől pedig legnagyobb mértékben a Ferrari és a Haas-Ferrari tért el végül a valóságban. Ausztráliában még úgy tűnt, valóban egyértelmű negyedik erővé vált az amerikai istálló, mert bár Romain Grosjean egy technikai hiba miatt kiesett, Kevin Magnussen rögtön egy remekbe szabott hatodik helyezéssel indított.

A VF-19-es kódjelű gép azonban rendkívül ingadozó produkciót nyújt, teljesen hiányzik az állandóság. A kvalifikációkon – néhány kivételtől eltekintve – mindig remekül teljesít az autó, vasárnapra azonban rejtélyes okból eltűnik ez a remeklés, a tempó látványosan visszaesik, a két pilóta pedig folyamatosan csak hátrafelé lépdel, általában mélyen a pontszerző helyeken kívülre.

Ennek az lett az eredménye, hogy kilenc futamot követően a Haas már csak a kilencedik helyen áll a konstruktőrök bajnokságában, csak a nulla pontos Williamst előzik meg. A VF-19 képtelen optimális hőmérsékleten tartani a Pirelli idei abroncsait, a krónikus probléma okát pedig változatlanul nem lelik a csapatnál, talán nagyobb baj, mint maga a probléma.

A Haas kiváló időmérők után a versenyen mozgó akadállyá válik a pályán

Romain Grosjean is tanácstalannak tűnik. „Összességében idén még nem is akadt egyetlen jó hétvégénk sem. A versenytempónk már a pénteki edzéseken sem alakult túl biztatóan az elmúlt hetekben és sajnos ez rendre megerősítést is nyert a futamokon” – nyilatkozta a tapasztalt francia pilóta.

„A kvalifikáción mindig gyors az autó, azt hihetné az ember, hogy van egy jó alapunk, bízhatunk a másnapi gyors tempóban és magabiztosan indulhatunk neki a versenynek. A legutóbbi két helyszínen azonban nem ez volt a helyzet. Már a legelején éreztük, hogy nagyon nehéz dolgunk lehet és ez sajnos ez be is igazolódott.”

„Mindenki nagyon keményen dolgozik, senki nem elégedett a jelenlegi szituációval. Javítani és javulni akarunk. Minden csapattag motivált, együtt dolgozunk a sikerért, a pilóták, a mérnökök, a szerelők és a csapatvezetőség is beszáll. Négy éve most először élünk át ilyen krízist, de ez szerintem mindenkivel megtörténik. Meg fogjuk találni a megoldást” – tette hozzá némi optimizmussal Grosjean.