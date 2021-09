Sajtó: Bottas viszi a Mercedes-motort az Alfához?

//formula.hu/f1/2021/09/03/sajto-bottas-viszi-a-mercedes-motort-az-alfahoz

2021-09-03 10:46:00

2021-09-03 10:46:00

Erősen tartja magát egy olyan híresztelés, hogy nemcsak Valtteri Bottas tart az Alfa Romeóhoz, de az istálló a Mercedes erőforrásait is szeretné megszerezni a jövő évtől.

Az Alfa Romeo istálló évek óta igen szoros kapcsolatban áll a Ferrarival, az sem véletlen, hogy jó ideje az egyik pilótát mindig a Ferrari-akadémia egyik tehetséges fiatalja adja, az erőforrás pedig szintén az olaszoktól érkezik tizenegy éve.

Kimi Raikkönen az év végén visszavonul, de a sajtó úgy tudja, finoman szólva sem biztos Antonio Giovinazzi helye sem a gárdánál. A fiatal olasz a Ferrari kegyeltje és az elméletek szerint éppen ezért inoghat alatta az ülés és vághat neki az Alfa a jövő évnek teljesen új felállással, amelynek egyik fő pillére a Mercedestől (vélhetően) távozó Valtteri Bottas lehet.

A Ferrari-motorok 2020-ban messze a mezőny leggyengébb egységei voltak és ugyan az idei évre némileg feljöttek, a szakemberek szerint még mindig csak a tavalyi Renault-motor szintjét hozzák. A Mercedes és a Honda kis különbséggel az erősorrend élén.

Alfa-Romeo-Mercedes? Túl vad ötletnek hangzik?

A svájci Blick című lap úgy értesült, hogy a háttérben már tárgyalások zajlanak az Alfa Romeo és a Mercedes között, hogy az olaszt istálló leváltaná az utóbbi időszakban inkább hátrányt jelentő egységeit és a Mercedes erőforrására váltana Valtteri Bottas érkezésével, aki úgy ismeri a motort, mint a tenyerét.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis egy gyártónak saját istállóján kívül maximum három partnercsapata lehet, a Mercedes esetében pedig ez már megvan, mivel a McLarennel, az Aston Martinnal és a Williamsszel is szerződésben állnak. Ha pedig a csapatok rábólintanának a különengedélyre, akkor is megmarad a kérdés, hogy vajon a német gyártó ki tud-e szolgálni összességében öt istállót is a tízcsapatos mezőnyből?

Még egy komoly nehézséget jelenthetne az Alfa számára a hirtelen váltás, mivel nem rejtették véka alá, hogy már hónapok óta a 2022-es versenyautón dolgoznak, márpedig akkor azt a Ferrari-motorra igyekeztek szabni, nagy hátrányt jelentene, ha hirtelen megváltozna a motorszállító.

FRISSÍTÉS: Toto Wolff Mercedes-főnök a pénteki sajtótájékoztatón cáfolta a fent említett pletykát: elmondása szerint nem igazak a híresztelések, az Alfának tudomása szerint eleve szerződése van a Ferrarival, ők pedig a határon vannak azzal, hogy négy csapatnak már most is szállítanak motort. Az AMuS szerint egyébként az Alfa Romeo csapatvezetőjét, Frederic Vasseurt fel is bosszantották a pletykák, elvégre a jövő évi autók fejlesztésének ezen fázisában már képtelenség lenne erőforrás-szállítót váltani.