Norris: Másodiknak kellett volna lennünk

2021-07-04 16:54:00

Nem ért egyet verseny eleji büntetésével a McLaren pilótája, aki azért természetesen örül a harmadik helynek is – valamint annak, hogy harcolni tudott a Mercedesekkel az Osztrák Nagydíjon.

A szombati időmérő után a vasárnapi versenyen is Lando Norris szolgáltatta a fő meglepetést, hiszen a harmadik helyen végzett a Formula-1-es Osztrák Nagydíjon. A futam elején Sergio Perezzel harcolt, amikor leterelte a pályáról a mexikóit, amiért öt másodperces időbüntetéssel sújtották. Ezen elúszhatott volna a dobogója, ám Lewis Hamiltonnak gondjai akadtak, így végül visszakapaszkodott a harmadik pozícióba, sőt a hajrában még Valtteri Bottastól sem volt messze.

Amikor a leintés után a Nap versenyzője-díjat is bezsebelő mclarenestől megkérdezték, hogyan értékeli a futam eleji incidenst és az azért kiosztott szankciót, valamint az idei harmadik dobogóját hozó versenyt összességében, így nyilatkozott Norris:

„Először is, szeretnék köszönetet mondani az összes rajongónak. Élvezetes és izgalmas futam volt. Csalódott vagyok, mert másodiknak kellett volna lennünk. Ami az első kört illeti, szerintem egyszerű versenyhelyzet volt: próbált kívülről elmenni, ami kicsit ostoba megmozdulás, és magától szaladt le a pályáról, nem is löktem meg. Szóval frusztrált vagyok, de egyúttal örülök is a harmadik helynek. Remek volt a tempónk, úgyhogy boldog vagyok.”

De vajon érzett-e magában és az autóban annyit, hogy Hamilton gondjai után esetleg Bottast is levadássza a végén? „Jó volt a tempónk, tudtam tartani velük a lépést még az általuk felkavart levegőben is. De ez nem volt elegendő ahhoz, hogy DRS-távolságba kerüljek. Amikor egy másodperc közelébe kerültem, túlságosan is elkezdtem szenvedni. De jó tudni, hogy ott tudunk lenni velük és fel tudjuk venni a versenyt: hosszú évek után tudtunk harcolni a Mercedesszel és a Red Bull-lal. Remélhetőleg legközelebb is tudjuk ezt folytatni.”

FRISSÍTÉS: Norris egyébként két büntetőpontot is kapott a Perez-incidensért, így már tíznél jár az elmúlt egy évben (igaz, ebből kettő már a silverstone-i futam előtt törlődik). Tizenkettő után jár az automatikus egyversenyes eltiltás.