Hamilton századokkal húzta be a 100. pole-ját

Óriási Mercedes–Red Bull csatát hozott a Spanyol Nagydíj időmérője, amelynek végén a hétszeres világbajnok 36 ezreddel múlta felül Verstappent, s ezzel karrierje századik rajtelsőségét gyűjtötte be.

Egy betétfutamon történt baleset javítani kellett a 9-es kanyarban a Tecpro-korlátot Barcelonában, ezért tízperces csúszással vette kezdetét a Spanyol Nagydíj időmérő edzése. Az első szakaszban sokáig a közepes keveréken autózó Valtteri Bottas vezetett, de végül Lando Norris elcsente előle az elsőséget a McLarennel – pedig az első gyorskörében még óriási forgalomba került az utolsó sikánnál.

Persze a lényeg a Q1-ben még csak az első tizenötbe jutás volt: ez végül Yuki Tsunodának, Kimi Raikkönennek, Mick Schumachernek, Nicholas Latifinek és Nyikita Mazepinnek nem sikerült, azaz egy-egy AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams és a két Haas búcsúzott – igaz, ezúttal nem az utolsó két pozíció lett az amerikai csapaté, hiszen Schumacher megelőzte Latifit (aki egyébként egy megrepedt tükörrel zárta a kvalifikációt). A mezőny döbbenetesen szoros volt: Tsunoda 735 ezredmásodperces hátránnyal már kiesett!

A Q2-ben Max Verstappen csapott oda: a hétvége első 1:17 alatti körét produkálva bő két tizedet adott Bottasnak és Lewis Hamiltonnak. Az első tízbe Lance Stroll – ő nyolc ezreddel maradt el a tizedik Fernando Alonsótól –, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi és George Russell nem tudta beverekedni magát, azaz kiesett a két Aston Martin, valamint a Q1-ből még állva maradt AlphaTauri, Alfa Romeo és Williams. Ami azt is jelentette, hogy a harmadik etapba a két Mercedes, a két Red Bull, a két Ferrari, a két McLaren és a két Alpine jutott be.

A Q3-as első próbálkozások után Hamilton vezetett 1:16,741-es körrel, de csak 36 ezreddel vezetett ezzel Verstappen előtt, s Bottas is ott volt bő egy tizedre mercedeses csapattársától – a másik Red Bullt vezető Sergio Perez ellenben egy megforgást mutatott be. Némi meglepetésre aztán a hajrában egyikük sem tudott javítani, így Hamilton megszerezte pályafutása 100. (!) pole-pozícióját. Verstappen a második, Bottas a harmadik, míg mögöttük a középmezőny legjobbja Charles Leclerc lett a Ferrarival, megelőzve Esteban Ocon Alpine-ját és saját csapattársát, Carlos Sainzt is. Perez elé még Ricciardo is befért, így csak nyolcadik lett, míg a top 10-et Norris és Fernando Alonso zárta.

