Sainz: Bennem volt egy top 5-ös eredmény

2021-05-03 16:26:00

A jó időmérős szereplés ellenére nulla ponttal távozott Portimaóból a Ferrari spanyolja, aki szerint a közepes gumikon tapasztalt szemcsésedés és a rossz taktika volt a visszaesésének az oka.

Carlos Sainz volt a középmezőny legjobbja a Portugál Nagydíj szombatján az időmérőn megszerzett ötödik rajthelyével, a vasárnapi futam elején pedig még Sergio Perezt is elkapta. A biztonsági autós fázist követő újraindításnál viszont a mexikói és Lando Norris is megelőzte a ferrarist, aki viszont még ekkor is kifejezetten jól állt, amíg ki nem hívták kerékcserére a 21. körben. Sainz a lágy gumikról közepesekre váltott, amelyen azonban nem tudott jó tempót diktálni – mint a leintés után elmondta, szemcsésedéssel küzdött –, így egészen a 11. pozícióig csúszott vissza.

„Szép dolog a visszatekintés, és visszatekintve már egyértelműen látszik, hogy ma a kemény keverék volt a jobb gumi, különösen a mi autónkon” – ismerte el a spanyol, akit a Motorsport.com idéz. „Nagyon küszködtünk a közepes abroncsokon, és még meg kell értenünk ennek az okát, hogy miért nem működött az autónk a közepes keveréken. Utólag nyilván máshogy csináltuk volna a dolgokat, de a verseny előtt elérhető adatok alapján azt gondoltuk, hogy a lágy-közepes stratégia működni fog, de egyértelműen nem működött.”

„Sok dolgot kell kielemeznünk a következő három-négy napban. Biztos vagyok benne, hogy le fogjuk vonni a megfelelő következtetéseket és tovább fogunk javulni. Tudom, hogy ma a kezünkben és a kezemben volt egy top 5-ös vagy top 6-os eredmény, ha jól hozzuk le a versenyt és azt a tempót mutatjuk, amit egész hétvégén. Szóval így, hogy végül egy 11. hellyel és pont nélkül zártunk, nehéz a pozitívumokat látni.”

Sainzt a futam második felében egy ponton arra is megkérték, hogy engedje el a gyorsabb és más taktikán lévő csapattársát, Charles Leclerc-t. A Scuderia csapatfőnöke, Mattia Binotto így nyilatkozott erről: „Szeretjük elkerülni a pozíciócseréket, általában nem a legjobbak ezek, de olykor szükségesek. Ma úgy éreztük, ez indokolt az eltérő tempó miatt, és láttuk, hogy Carlos szenved a szemcsésedés miatt a közepes gumin. Megkértük rá, és azonnal meg is tette. Úgy vélem, mindig öröm, ha olyan versenyzőid vannak, akik értik, hogy mi a prioritás és támogatják a csapatot.”