Leclerc: Fejlődtünk, de nem vagyunk ott, ahol szeretnénk

A Ferrarinak valamivel jobban áll a szénája, mint tavaly, de egyelőre sem az első helyhez, sem a dobogós helyekért való csatákhoz nincs semmi köze. Charles Leclerc is csak részben elégedett.

2020-ban annyira gyengén muzsikált a Scuderia, hogy a vörösöknek nemegyszer a pontszerzés is nagy kihívást jelentett a mezőnyben. Bahreinben Charles Leclerc a hatodik helyet szerezte meg jobbik ferrarisként és még elégedett is lehet ezzel az eredménnyel, ahhoz képest, hogy két évvel ezelőtt a pole-pozícióból indulva csak a balszerencsés technikai hiba fosztotta meg a biztos futamgyőzelemtől.

„Jó érzés, hogy viszonylag jól kezdhettük ezt a szezont, egészen elégedett vagyok azzal, ahogy a versenyünk lezajlott. Annyira nem lehetek kirobbanóan boldog a hatodik helyezésemmel, de nézzük meg, hogyan teljesítettünk tavaly és világosan látszik ebből, hogy előreléptünk” – mondta el véleményét Charles Leclerc.

A rajt után a harmadik helyen állt, de aztán jöttek a gyorsabb autók és levadászták Leclerc-t

„Remekül rajtoltam, gyorsan a harmadik helyen találtam magam, az első etap során az abroncsaimat is egészen jól tudtam kímélni. Talán még maradt is abban a szettben még több, de stratégiai okokból bejöttem kerékcserére, hogy a többieket is erre kényszerítsük. Igaz, utólag már azt látom, hogy ez a verseny végén komoly tempóvesztést eredményezett számomra.”

„Összességében nem volt rossz verseny, sok a pozitívum a hétvégi produkciónkban, tavalyhoz képest egészen szépet léptünk előre. Az is igaz, hogy még közel sem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk, rengeteget kell még dolgoznunk és keményen nyomni, hogy az elkövetkező versenyeken egyre jobbak legyünk” – tekintett előre a fiatal monacói pilóta.