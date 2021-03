Hülkenberg a Mercedesnél? Úgy tűnik, igaz

//formula.hu/f1/2021/03/03/hulkenberg-a-mercedesnel-ugy-tunik-igaz

2021-03-03 09:11:00

Egyre inkább felmerül a kérdés, hogy miért van a Mercedesnek két tartalékpilótája, amikor kényszerű beugrásnál sem őket használták, ráadásul most Nico Hülkenberg is erősen képbe került.

Tavaly kifejezetten remekelt az állandó ülés nélkül maradó, rutinos német pilóta, amikor három ízben is beugrott a Racing Pointnál a koronavírus-fertőzés miatt éppen maródi Sergio Perez, illetve Lance Stroll helyére. A szakemberek is csak elismerően csettintettek Hülkenberg teljesítménye láttán (szinte felkészülés nélkül kellett azonnal volán mögé ülnie), de állandó szerződést az idei évre sem kapott.

Úgy tűnik, ülése továbbra sem lesz, de a Mercedesnél elismerték, hogy komolyan fontolgatják a tapasztalt német szerződtetését. De akkor Nyck de Vries és Stoffel Vandoorne esélyei gyakorlatilag a nullára redukálódnak egy-egy nagydíjon a beugrás tekintetében is. A német gyártó ugyanis a jelek szerint jobban bízik George Russellben és Nico Hülkenbergben is.

Toto Wolff elismerte, most is valós opció, ha a Hamilton-Bottas duóból bármelyikük is kihagyni kényszerülne egy versenyt, akkor ismét George Russellhez nyúljanak, de más opciókat is mérlegelnek. Új kiszemeltjük a motort már ismeri, mivel beugrásainál a Racing Pointnál is Mercedes-erőforrással futott.

Kellemes dilemma lehet a Mercedesnél, hogy Russell vagy Hülkenberg legyen az esetleges beugró

„Mindannyian tudjuk, mire képes. Ő egyike azon top-pilótáknak, akiknek sosem nyílt esélyük, hogy igazi élcsapatban mutathassák meg tudásukat. Pedig egészen biztos vagyok benne, hogy ott bizonyított volna” – ecsetelte véleményét a Mercedes csapatfőnöke a Sky Germany adásában.

„Kétségtelenül érdekes lenne, ha magunkénak tudhatnánk őt. Egyáltalán nem lenne ellenünkre. A kérdés nem is igazán az, hogy megszületne-e erről a döntés, csak az, hogy mikor válna ez ismertté mindenki számára” – tette hozzá sejtelmesen Wolff.

Egyáltalán nem kizárt, hogy a színfalak mögött Hülkenberg és a Mercedes már meg is egyezett a tartalék- és tesztpilótai státuszról, ebben az esetben Vandoorne és De Vries feladatai szinte teljes egészében a Formula-E-re korlátozódnának.