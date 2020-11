„A mezőny 90 százaléka nyerne a Mercedesszel”

//formula.hu/f1/2020/11/09/a-mezony-90-szazaleka-nyerne-a-mercedesszel

Bár Max Verstappen saját bevallása szerint nem frusztrált a helyzete miatt és elismeri Lewis Hamilton eredményeit, túl dominánsnak tartja a rivális autóját ahhoz, hogy küzdeni tudjanak ellene.

Akárcsak 2014 óta gyakorlatilag minden évben, idén is a Mercedes rukkolt elő a legjobb autóval, amely Lewis Hamilton szerint ráadásul az egész Formula-1-es történelem egyik legjobbja is lehet. A legközelebb hozzájuk Max Verstappen tudott kerülni, a holland nyert is egy futamot, de összességében nem tudta felvenni a versenyt az Ezüst Nyilakkal. Saját bevallása szerint viszont nem idegeskedik emiatt, s elismeri Hamilton eredményeit még akkor is, ha szerinte abban az autóban szinte bárki nyerni tudna:

„Nem, nem vagyok frusztrált emiatt. Nagyon tisztelem azt, amit elértek” – nyilatkozta Verstappen a hivatalos F1-es magazinnak. „Nem frusztrál, hogy Lewis Mercedesben ül. De legyünk őszinték, a mezőny 90 százaléka nyerne abban az autóban. Nem Lewis ellen beszélek, nagyszerű versenyző, de annyira domináns az az autó. Oké, talán mások nem lennének annyira dominánsak, mint Lewis, de el kell fogadni a helyzetet, amiben vagyunk, és ebből kell kihozni a legtöbbet. Nem vagyok frusztrált, arra koncentrálok, hogy mit tehetünk azért, hogy megpróbáljuk legyőzni őket.”

A Red Bull versenyzője szerint a harmadik hely a maximum és egyben a minimum is idén: „Igen, kicsit a semmi közepén vagyok a bajnokságban. Ami engem illet, sosem gondoltam, hogy harcban lennék a vb-címért. Harmadik leszek összetettben, ha nem esek ki folyamatosan. Összességében ez a mi helyünk. Nem számít, hogy 60 vagy 10 pont a hátrányod, ez mindenképp azt jelenti, hogy lassabb vagy. Csak meg kell értenünk a problémáink okát, mert nincs rendjén ennyi kiesés. Egyszerűen csak meg kell próbálnunk jobban teljesíteni.”

Verstappen arról is beszélt, hogy miben kellene fejlődniük ahhoz, hogy elkaphassák a Mercedest: a pilóta is kiemelte, hogy általában az idény első versenyein mutatnak gyengébb formát, hogy aztán a szezon előrehaladtával közelítsenek az éllovasokra. „Először is, rendre túl lassúak vagyunk a szezon elején, ezért el kell érnünk, hogy rögtön versenyképesebb legyen az autónk. Hogy hogyan? Nyilván nem jöttünk még rá erre, szóval változtatnunk kell a hozzáállásunkon, egy másik munkamódszert kell találnunk. Ami a szervezettséget illeti, igen jók vagyunk: nagyon jók a bokszkiállásaink, és a stratégiáink is jól működnek. Ezen a téren nem sok minden ment rosszul. Emellett idén egyértelműen hiányzik a motorerő. Elég sok dolgon kell dolgoznunk, hogy harcolni tudjunk a Mercedes ellen.”