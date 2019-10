Horner: Most alapozunk meg a 2020-as szezonnak

//formula.hu/f1/2019/10/24/red-bull-most-alapozunk-meg-2020-nak

2019-10-24 01:50:00

A Red Bull csapatfőnöke szerint amikor belevágtak a közös munkába a Hondával, mindenki tudta, hogy az idei egy átmeneti év lesz, és nagyon sok szempontból 2020-ra fognak készülni. Átmeneti évnek viszont kifejezetten jól sikerült.

2019 első felében a Red Bull két győzelmet is szerzett, és arra számítottak a csapatnál, hogy a nyári szünet után akár még annál is közelebb lehetnek a Mercedeshez és a Ferrarihoz. Ez végül nem jött be - azt mindenki valószínűsítette, hogy Belgiumban és Olaszországban nem lesz reális esélyük a győzelemre, az azonban már meglepőbb volt, hogy Szingapúr is hasonlóképpen alakult. Ez fáj kicsit Christian Horner csapatfőnöknek is, igaz, különösebben nem is bánkódik az eredmények miatt, mert tudták, átmeneti évre vállalkoznak.

„A legbizarrabb verseny Szingapúr volt számomra, ott alulteljesítettünk” - ismeri el Horner a Motorsport.com kérdésére. „Nem tudtunk annyit kihozni az autóból, amennyi potenciál volt benne, ráadásul ezt csak utólag értettük meg. Oroszországban nagyjából azt kaptuk, amire számítottunk, az azóta eltelt időszakról pedig leginkább az mondható el, hogy a Ferrari egy nagy lépést tett előre. Az utolsó versenyeken remélhetőleg aztán ismét versenyképesek lehetünk, de jóval közelebb vagyunk az elejéhez, mint 12 hónapja.”

Ha már Horner felvetette Szingapúrt, részletesebben is belement, mi ment ott félre. „Főként a beállításokon múlt, és bár így is legyőztük mindkét Mercedest, egyértelműen éreztük, hogy nem hoztunk ki mindent az autóból.”

Horner tudta, átmeneti évről lesz szó 2019-ben. „Az a munka, amit a Honda a motorral végzett, mindenképp pozitív, és bár valószínűleg minket valamivel jobban érintett az első szárnyakat érintő szabályváltozás, abban is tudtunk rengeteget haladni. Úgy érezzük, az autón utóbbi időben történt fejlesztések nagyon jó alapot adhatnak majd 2020-ra. Rengeteg jó dolog van folyamatban, még ebben az átmeneti évben is. Jövőre remélhetőleg látni fogjuk majd a kasztnival és a motorral foglalkozó, egyébként nagyon jól összerázódó szakemberek munkájának gyümölcsét.”