Bottas: Leclerc meglepően szívós

Charles Leclerc-t korához képest szokatlanul keménynek tartja Valtteri Bottas, aki legutóbb Olaszországban csapott össze a fiatal titánnal. Szerinte ez rendben van, a Ferrarinál muszáj teljesíteni.

A Ferrari hazai pályáján lehengerlő vezetéssel hódította el a győzelmet a vörösök pilótája, Charles Leclerc. A Mercedesekkel vívott csatákban keménysége miatt egyszer fekete-fehér zászlós figyelmeztetést is kapott a felügyelőktől, ám addig egyszer sem ment el, hogy büntetésben is részesítsék. Hősies küzdelmével a riválisaiban is elismerést váltott ki.

„Keményen versenyez, ez biztos” – nyilatkozta róla Valtteri Bottas az Olasz Nagydíjat követően. „Amikor valaki az élen áll, akkor kizárt, hogy feladja. Korához képest nagyon szívós versenyző, amit jó látni. A Ferrarinál nem is lehet máshogy.”

Bottas a monzai futam utolsó harmadában érte utol az élen álló ferrarist, aki úgy védte pozícióját, mintha az élete múlt volna rajta. A finn ezt tudva vette fel vele a harcot, de az egy pillanatra sem bizonytalanította el, hogy egy esetleges ütközéssel nemcsak a potenciális futamgyőzelmet, hanem a csapattársához, Lewis Hamiltonhoz viszonyított előkelő pozícióját is elveszítheti. Elvégre a bajnokságban a finn áll legközelebb az éllovas Hamiltonhoz, aki ekkor mögötte haladt a harmadik helyen.

„Nem ez járt a fejemben. Azon voltam, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el. Féltávnál már tudtam, hogy a futamgyőzelem is lehetséges számomra. Tisztában voltam vele, hogy a dolgok alakulása, és a közepes gumikon diktált tempóm miatt a verseny végén lehetőségeim lesznek. Végig az volt a tervem, hogy hosszú első etapot teljesítek, aztán a végén támadok. Ez megvolt, de nem igazán tudtam érvényesülni. Egyedül az járt a fejemben, hogy futamgyőzelmet szerezzek” – idézte Bottast a Motorsport.