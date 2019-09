Alonso: 2021-ben visszatérhetek

//formula.hu/f1/2019/09/06/alonso-2021-ben-visszaterhetek

2019-09-06 17:39:00

2019-09-06 17:39:00

A szabályváltozásokat követően esély kínálkozhat arra, hogy a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót ismét az F1 mezőnyében köszönthessük. Hasonlóan tehet, mint korábban Schumacher.

Nemrég még egy kemény, lengyelországi tesztelésen tette oda magát a spanyol ász, pénteken viszont már Monzában volt jelenése a Formula-1 idei 14. fordulóján, igaz, ezúttal nem pilótaként, hanem a McLaren vendégeként van jelen. Bár sokan leírták már a spanyolt és a következő időszakban leginkább a Dakarra és az Indy 500-ra figyel, egyáltalán nem zárja ki, hogy 2021-ben ismét a Formula-1-ben versenyezzen.

Jelenleg három élcsapat dominálja a Formula-1-et hosszú évek óta, ezzel párhuzamosan a McLaren viszont gyengélkedett, így Fernando Alonso ráunt a hibridéra kezdete óta tartó sikertelenségre és a tavalyi év végén elköszönt. Igaz, akkor is kiemelte, hogy a búcsú nem biztos, hogy végleges, de a jelen kondíciók szerint nem szeretne a középmezőny végén vergődni.

Alonso nem zárja ki, hogy 2021-ben visszatér, de érzi a korosodást

2021-ben jelentős átalakulás elé néz a Formula-1, az új szabályoknak köszönhetően pedig megváltozhatnak az erőviszonyok is, ez csábító lehet a kétszeres világbajnok számára, hogy visszatérjen. „Úgy vélem, a Formula-1-en kívül is több olyan kihívás van, aminek szeretnék megfelelni. Ezeket a célokat még csak részben teljesítettem, ott van még például az Indy 500.”

„2021-ben viszont, az új szabályokkal megkeveredhetnek a dolgok, talán egészen más Formula-1-et láthatunk, mint jelenleg. Egyelőre továbbra is ugyanazt látom, amiért tavaly kiszálltam a sorozatból, egyetlen csapat dominál, a versenyek pedig túlzottan kiszámíthatóak. De 2021-ben, ha ez megváltozik, jó lehetőség lehet arra, hogy ott legyek. Többször is tárgyaltam különböző csapatokkal a lehetséges visszatérésről, de erről nem szeretnék bővebben szólni. Ha az új szabályrendszer valóban közelebb hozza egymáshoz a mezőnyt, több lehetőség is adódhat” – nyilatkozta Fernando Alonso.

Azért így sincs kikövezett út az egyértelmű visszatéréshez, Alonso érzi a korosodást. „Az egyetlen rossz dolog a versenynaptár, megállás nélkül 22 verseny nagyon megterhelő, úgyhogy majd meglátjuk. Hiába, én is egyre öregebb leszek” – tette hozzá a kétszeres világbajnok. Michael Schumacher is visszatért negyven felett, 2010-ben még három szezonra, igaz, korábbi formáját sosem tudta visszanyerni már.