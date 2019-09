Vasseur: Verstappen buta manővere miatt ütközött Raikkönennel

//formula.hu/f1/2019/09/02/vasseur-verstappen-buta-manovere-miatt-utkozott-raikkonennel

2019-09-02 06:25:00

Az Alfa Romeo csapatfőnöke egyértelműen Max Verstappent hibáztatja a Kimi Raikkönennel történt, első körös ütközés miatt, ami azonnal tönkretette mindkét versenyző Belga Nagydíját.

A 2019-ben már többször is látott módon a holland Red Bullja nagyon lassan indult el a piros lámpák kialvásának pillanatában, ezzel több pozíciót is veszített. Szerencséjére nem túl hosszú a célegyenes, az első kanyarban pedig elég vakmerő mozdulattal próbált visszaszerezni többet is az elvesztett helyezésekből.

Perez mögül igyekezett úgy bekanyarodni a lehető legszűkebben, hogy még Kimi Raikkönen mellé is beszúrt. A finn erre nem is nagyon számíthatott, nem maradt elég hely két autónak, az Alfa Romeo felpattant a holland bal első kerekén, ami olyan mértékben megsérült, hogy párszáz méterrel később a falban végezte. Raikkönen sem járt sokkal jobban, a padlólemez annyira megtört, hogy onnantól az utolsó helyeken volt kénytelen körözni.

Verstappen és Raikkönen elintézték egymás versenyét már az első kanyarban

„Nem tudom, mi történt Verstappennel. De egyszer csak a semmiből ott termett, pedig a fékezés kezdetén még Perez is előtte volt. Az első kanyarban egyszerre két pilótát akart megelőzni, ami nagy butaság, mivel Spában lehet előzni és bőven van az embernek tere a különböző manőverekre” – nyilatkozta Frederic Vasseur csapatfőnök.

„Ez nem olyan, mint Budapest, vagy Monaco. A csattanás miatt viszont az autó erősen megsérült, a padlólemezünk fele hiányzott” – tette hozzá az Alfa első embere. A versenyigazgató szerint senki nem volt hibáztatható. „Az első kanyarban történt incidens sima versenybalesetnek tekinthető, nem volt szükség semmilyen szankcióra” – fogalmazott Michael Masi.