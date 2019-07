Az F1-es pilóták is támogatják a tankolás visszatérését

//formula.hu/f1/2019/07/13/az-f1-es-pilotak-is-tamogatjak-a-tankolas-visszatereset

2019-07-13 18:33:00

Nem csak Jean Todt harcol azért, hogy visszatérjen a tankolás a sportágba, hanem a Forma-1-es mezőny is - legalábbis a képviseletükben megszólaló Haas-pilóta, Romain Grosjean szerint.

Július 23-án a Nemzetközi Automobil Szövetség, a Forma-1-es csapatok tagjai és a sportág vezetősége Párizsban találkozik majd, megbeszélésük fókuszában a 2021-es szabályok állnak majd. A pilótákat a versenyzők szervezete, GPDA igazgatói posztját betöltő Romain Grosjean képviseli majd, aki a Brit Nagydíj időmérő edzése után megosztotta gondolatait a Forma-1 új szabályairól.

„Sok kérdésünk lesz a július 23-i találkozón, a GPDA teljes mértékben harcol az ellen, hogy az új autók nehezebbek legyenek” – mondta a francia egy sajtótajékoztatón, melyen a Formula.hu munkatársa is részt vett.

„Arró lesz szó, hogy mit lehet tenni, mi fontos és mi kevésbé az új szabályokkal kapcsolatban. Az autók 27 kilóval nehezebbek lettek azóta, hogy 2009-ben vezethettem őket, nem beszélve az üzemanyag jelentette többletről. Ezt leginkább alacsony sebességnél lehet érezni. Jó lenne, ha kicsit kisebbek és könnyebbek lennének az autók, hozzáadva az izgalmakhoz. Így nehezebb vezetni őket, az abroncsok is hamarabb túlmelegednek, sokkal komplikáltabb ebben a helyzetben előzéssel próbálkozni.”

Jean Todt, az FIA elnöke azt szeretné, hogy a tankolás visszatérjen az F1-be, Grosjean pedig egyetértett honfitársával. „A pilóták is támogatják ezt, hiszen változatosabbak lennének a stratégiák, kicsit felpezsdítené az állóvizet, és egy mérnök szerint az autók könnyebbek lennének 15 kilóval. A fékek is kisebbek lehetnének. A 18 colos kerekek még kérdésesek, mert 25 kilót nyomnak – valóban szükségünk van rá? Ez a Pirelli számára is komoly kihívást jelentene” – vélekedett Grosjean.