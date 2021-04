Red Bull: Igyekszünk nyomást helyezni Lewisra

//formula.hu/f1/2021/04/28/red-bull-igyekszunk-nyomast-helyezni-lewisra

Christian Horner szerint csak így lehet esélyük a címvédésre készülő brit és a Mercedes ellen. Az energiaitalosok csapatfőnöke végletekig kiélezett és a legapróbb fejlesztéseken eldőlő évre számít.

Az első két 2021-es Formula-1-es futam alapján kiélezett küzdelem várható idén a Mercedes és a Red Bull, s azon belül is Lewis Hamilton és Max Verstappen között: mindkét pilóta egy-egy győzelmet és második helyet szerzett, s a brit az imolai leggyorsabb köre révén vezeti egy ponttal a vb-összetettet. Ehhez persze az is kellett, hogy az Emilia-Romagna-i Nagydíjon óriási felzárkózást mutasson be, miután egy kicsúszás után körhátrányban tudott csak kikecmeregni a sóderágyból.

Christian Horner szerint mázlija is volt ekkor Hamiltonnak, de a Red Bull csapatvezetője szerint a Mercedes imolai teljesítménye is megmutatta, milyen izgalmakra van kilátás 2021-ben:

„Azt kell mondani, hogy Lewis hihetetlenül szerencsés volt, ezt a véleményt ő is megerősítené. A piros zászló, amit a csapattársa okozott, lehetővé tette, hogy visszavegye a körét a hibája után, amellyel kiírhatta volna magát a dobogóért folyó harcból” – magyarázta Horner, akit a Crash.net idéz. „De nagyon szép felzárkózás volt ez tőle, s a Mercedes újfent megmutatta, hogy erős a versenytempója, így nem nagy a különbség pillanatnyilag.”

„Megpróbálunk a lehető legnagyobb nyomást helyezni Lewisra a címvédő hadjárata során. Alapvető hibát követett el, amit persze könnyű volt ilyen körülmények között, de még Max győzelme után is vezeti a világbajnokságot egy ponttal, amelyet a leggyorsabb körrel szerzett. Szóval ha a következő 21 futam ugyanolyan izgalmas lesz, mint az első kettő, akkor parádés szezon elé nézünk.”

Horner szerint minimális különbségek jelenthetik majd a mérleg nyelvét 2021-ben a két élcsapat és a két élpilóta között: „A legapróbb fejlesztések fognak dönteni. Arról fog szólni minden, ki tudja hatékonyan fejleszteni az autóját a költségplafon mellett. A megbízhatóság, a működésbeli előrelépések, az emberi teljesítmény és a pilóták fognak dönteni. Alapvetően erről is kell ennek szólnia: a sport két legjobbja nézzen szembe egymással. Bízom benne, hogy fenn tudjuk tartani ezt a teljesítményszintet. Láthattuk, a Mercedes mekkorát lépett előre a bahreini teszten látott nehéz kezdésük óta. Jó formában vannak, és itt nem állnak meg. Tovább kell nyomnunk, javítanunk a teljesítményünkön, és tökéletes hétvégéket produkálnunk.”