Extra nyomás Vettelnek Hülkenberg érkezése?

2021-04-09 15:19:00

2021-04-09 15:19:00

Hivatalossá vált Nico Hülkenberg érkezése az Aston Martin istállóhoz. Jenson Button úgy véli, ez még jobban elbizonytalaníthatja Vettelt, hogy egy bármikor bevethető tartalékot hoztak a nyakára.

Nem is akárkit. Nico Hülkenberg ugyan 2010 óta tartó F1-es pályafutása során soha nem állt dobogón, senki nem vitatja tehetségét. Ennek ellenére igazán ütőképes technika sosem volt alatta, amikor pedig lehetősége adódott volna, ő puskázta el, így se győzelem, sem dobogós helyezés eddig. A szakma mégis elismeri, tavalyi beugrásai az akkor még Racing Point névre hallgató istállónál pedig tovább növelték az ázsióját.

Állandó ülés mégsem jutott neki az idei rajtrácson sem, az Aston Martin viszont lecsapott rá és teszt-, valamint tartalékpilótaként most már hivatalosan is Lawrence Strollék kötelékében található. Rögtön megindult a mendemonda, hogy így készült fel az Aston arra az esetre, ha Sebastian Vettel tartósan képtelen lenne formába lendülni, mert azonnal ott lenne a remek erőt képviselő Nico Hülkenberg, akit bármikor bevethetnek.

Vettel még inkább elbizonytalanodhat Hülkenberg érkezésének hírére?

„Először is, nagyszerű érzés, hogy sikerült megkötnünk a szerződést az istállóval, tavaly alig volt valami kis időm arra, hogy felkészüljek, mielőtt autóba kellett pattannom. Örülök, hogy újra ezzel a csapattal lehetek, karrierem során már többször is versenyeztem náluk. Természetesen azt remélem, hogy Sebastian és Lance zavartalan szezont teljesíthet a gárdánál, de a csapat jól tudja, hogy bármikor számíthat rám, ha mégis be kell ugranom és tudják, hogy jó munkát is fogok végezni. Teljesen felkészültnek érzem magam az új kihívásra” – nyilatkozta a szerződésről Nico Hülkenberg.

A 2009-es világbajnok, Jenson Button többet is belelátott a történetbe. „Ezzel sikerült még sokkal nagyobb nyomást helyezni Sebastian Vettel vállára” – írta a közösségi médiában Button. Hülkenberg egyébként maga is elismeri, hogy nem szeretne hosszú távon berendezkedni a tesztpilótai szerepkörben, mert elsősorban versenyezni akar. Lesz vajon rá már idén is lehetősége?