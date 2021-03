Vettel és az Aston vonzza a szponzorokat

//formula.hu/f1/2021/03/02/vettel-es-az-aston-vonzza-a-szponzorokat

2021-03-02 09:23:00

Úgy tűnik, a támogatók is azt érzik, hogy az Aston Martinnál valami nagy dolog van készülőben. Egyre több tőkeerős vállalat csatlakozik Strollékhoz és nem kizárólag Sebastian Vettel érkezése miatt.

Alig néhány éve még a csőd közelében táncolt az akkor még Force India néven ismert gárda, a pénzügyi nehézségeket aztán Lawrence Stroll felvásárlási akciója oldotta meg. Az először Racing Pointtá, majd az idei évtől Aston Martinná átvedlett istálló igen magas célokat tűzött ki maga elé, amihez újabb löketet adott a Ferraritól kiebrudalt, négyszeres világbajnok Vettel leigazolása.

A Reutersnek adott interjújában Otmar Szafnauer csapatfőnök elismerte, hogy az újabbnál újabb szponzorok érkezéséhez (vagy maradásához) ugyan van köze Vettel szerződtetésének, de inkább a márka az, ami vonzó a vállalatok számára. A célok egyre magasabban járnak.

Remek kombináció lehet Sebastian Vettel, az Aston Martin és a sok tőkeerős szponzor

„Az új támogatók (köztük a névadó Aston Martin) mind részesei kívánnak lenni ennek az utazásnak, amit Aston Martin néven be fogunk futni. Tetszetős és hosszú távú jövőbeli tervek és az eddig mutatott teljesítmény sorra vonzotta az idei évre a szponzorokat. Azt gondolom, hogy a névváltoztatásunk is jó lépésnek bizonyult, a meglevő támogatóink is elégedettek a helyzetünkkel és az iránnyal, amerre tartunk” – nyilatkozta a csapatfőnök.

„Igen, Sebastian Vettel érkezése is mindenképpen nyomott a latban, de valószínűleg nem ez volt a fő vonzerő. Az Aston Martinnal való szerződéskötésünk volt a kulcs. Elképesztő brand. Természetes, hogy jó hatással volt mindenkire az új csapatfelállás, de elsődlegesen szerintem a csapatnév változtatása lehet a döntő” – tette hozzá Szafnauer.

Meddig juthat a következő években Vettel és az Aston Martin? Legkésőbb egy-két éven belül az élmezőnyben köszönthetjük Strollék istállóját?