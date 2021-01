//formula.hu/f1/2021/01/18/ecclestone-csak-show-a-hamilton-huzavona

2021-01-18 11:41:00

Az F1 korábbi első embere szerint csupán azért húzza el a tárgyalásokat a Mercedes a hétszeres világbajnokkal, hogy a holtszezonban is a címlapokon szerepelhessenek.

Alig két hónap van hátra a 2021-es Formula-1-es szezon kezdetéig, Lewis Hamiltonnak azonban – a mezőnyből egyedüliként – továbbra sincs aláírt szerződése a Mercedesszel (vagy legalábbis nem jelentették még be).

Már az is eléggé rejtélyes, hogy pontosan miért is húzódik az ügy. Sok sajtóorgánum azt állítja, hogy elsősorban a pénzen megy a vita: a RaceFans.net szakoldal is úgy tudja, hogy az lehet az egyik ok, hogy túl nagy a különbség a Hamilton által kért és a tulajdonosok által ajánlott fizetés között.

A korábbi F1-es csapatfőnök, Eddie Jordan úgy véli: a Mercedesnek egyszerűen ki kellene raknia a hétszeres világbajnok szűrét, ha az nem megy bele a feltételeikbe, elvégre szerinte senki sem pótolhatatlan. Bernie Ecclestone, a száguldó cirkusz korábbi első embere szerint viszont az egész csak műbalhé, a végén úgyis meg fognak állapodni:

„Ez mind csak a show-nak szól. Csak azért csinálják, hogy Lewis a címlapokon szerepeljen ezekben a sivár időkben is” – vélekedett a svájci Blicknek nyilatkozó 90 éves üzletember.