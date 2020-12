Bottas meglepődött, Hamilton sosem volt ilyen kimerült

//formula.hu/f1/2020/12/13/bottas-meglepodott-hamilton-sosem-volt-ilyen-kimerult

2020-12-13 16:29:00

Az év utolsó nagydíján csak a második és harmadik hely jutott a szezont uraló Mercedesnek. Szintén szokatlan a sorrend: Valtteri Bottas megelőzte Lewis Hamiltont, aki még érezte a koronavírus utóhatásait.

Az eseménytelen Abu Dhabi Nagydíjon a rajttól kezdődően nem volt változás az élcsoportban: miközben Max Verstappen a pole-pozícióból magabiztos győzelmet aratott, Valtteri Bottas a második rajtkockát ezüstéremre, Lewis Hamilton a harmadikat bronzra váltotta.

„A Red Bull túl gyors volt, meglepően gyors” – értékelt Bottas. „Azt hittük, hogy versenytempóban közelebb leszünk hozzájuk, de végig kontrollálta a futamot, és amikor kellett, akkor növelte a köztünk levő távolságot. Én mindent megpróbáltam megtenni, de nem tudtam tartani a lépést vele.”

„Egészen jó versenyem volt, nem hibáztam, úgy érzem, ennél többet nem tudtam volna kihozni magamból és az autóból. Megelőztem a csapattársam is. Már rég álltam dobogón, jó lesz ismét, habár pezsgő nem vár ránk” – folytatta Bottas, aki csupán negyedszer végzett idén Hamilton előtt. A második hellyel az egyéni bajnokság második pozíciója is meglett. „Még vannak kötelezettségeim jövő héten a pályán kívül, aztán pedig készülök a karácsonyra. Remélem, hogy láthatom a családomat, már nem is emlékszem, hogy mikor találkoztam velük utoljára. Fel kell töltődni, aztán nulláról kezdjük a következő szezont. Megpróbálok még jobb lenni.”

Egy futamos kihagyása után Lewis Hamilton a harmadik helyen ért célba. Az előző hat évben mindig első vagy második lett Abu Dhabiban, az eredmény is tükrözi, hogy fizikai állapota nem volt tökéletes koronavírusos betegeskedése után.

„Nem lehet mindent megnyerni. Nem panaszkodom az elmúlt hetek után, mert nagyon nehéz hetek voltak. Egyszerűen csak örülök a hétvégének, ahogyan alakult. Nem vagyok százszázalékos, nem ilyennek terveztük, de természetesen gratulálok Maxnak. Nagyon nehéz versenyem volt fizikailag. Egész évben jó formában voltam, de ma ez egyáltalán nem volt igaz. Örülök, hogy vége van a versenynek. Fizikailag sosem voltam szerintem ennyire kimerült egy verseny után. De nézzük a jó oldalát, végigbírtam a versenyt, és múlt héten még nem is hittem volna, hogy itt lehetek, ezért nagyon hálás vagyok, hogy egészséges vagyok” – mondta Hamilton.

„Nagyon köszönöm a csapatnak, hogy folyamatosan támogattak engem, fantasztikus eredmény ez is, hogy most mindketten dobogón állhatunk. A Red Bull egyszerűen túl gyors volt, nem tudtuk tartani vele a lépést, kiváló munkát végeztek. Jó látni, hogy Alex is tartotta velünk a lépést, és most tényleg két csapat harcolt. A sportnak erre van szüksége” – beszélt még arról, hogy a futam végén Albon is közeledett rá.