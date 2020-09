Sainz csak nevet a Ferrariban kételkedőkön

//formula.hu/f1/2020/09/19/sainz-csak-nevet-a-ferrariban-ketelkedokon

2020-09-19 17:00:00

Egyáltalán nem bánta meg a spanyol F1-es pilóta, hogy aláírt a maranellóiakhoz, mert biztos benne, hogy fejlődni fognak 2021-re – ha pedig mégsem, akkor is Ferrarival fog versenyezni!

Még a szezonrajt előtt kiderült, hogy Carlos Sainz érkezik a Ferrarihoz a távozó Sebastian Vettel helyére. Előzetesen ez előrelépésnek tűnt a spanyol számára, ám az idei eredményeket látva ez már koránTsem biztos: miközben a McLaren többször is a harmadik erőnek tűnt a Mercedes és a Red Bull mögött, addig a maranellóiak bezuhantak a középmezőny végére. Sainz ennek ellenére továbbra is állítja, hogy nem bánta meg a döntését – ennek okairól a Mundo Deportivónak nyilatkozva beszélt:

„Azokon, akik nevetnek azon, hogy hogyan teljesít most a Ferrari vagy milyen feladat lesz átmenni hozzájuk a jelenlegi helyzetükben, én csak nevetek. Ez egy olyan hihetetlen érzés, amelyet még az F1 történetének legjobbjai közül sem sokan élhettek át. Ezért van az, hogy ha azt kérdezik tőlem, hogy megbántam-e az átigazolást vagy kételkedem-e a Ferrariban, nemet mondok. Elképesztő érzésben lesz részem jövőre. Türelmesnek kell lenni és bízni a projektben. Ez egy fiatal projekt, ahogy tavaly Mattia is elmondta, aztán meglátjuk, javulnak-e a dolgok. Én biztos vagyok benne, hogy fejlődni fognak.”

„Reméljük, a Ferrari jó munkát fog végezni és versenyképes autónk lesz jövőre. Ha meg nem, akkor is a Ferrariról van szó! Például a Real Madridnál is láthatjuk, hogy a szurkolók a rossz évek során is kitartanak mellettük. A tény, hogy azért megyek a Ferrarihoz, hogy egy nap nyerjek velük, és hogy ilyen legendás csapatért versenyezhessek. Nehéz hirtelen változtatni az autón, ezért szerintem kemény lesz a következő év, de ha a Ferrari megtalálja a problémák forrását és a megfelelő területeken használja fel a fejlesztési „zsetonokat”, akkor azért egy sokkal jobb év is kisülhet. Szóval türelem, és remélhetőleg a Ferrari megtalálja a kulcsot.”