Hivatalos: Sebastian Vettel az Aston Martiné

2020-09-10 08:25:00

Sergio Perez távozása után nem kellett sokat várni az újabb hivatalos bejelentésre: a Ferraritól távozó négyszeres F1-es világbajnok érkezik a jövőre már Aston Martinná alakuló Racing Pointhoz.

Szerda este jelentette be Sergio Perez, hogy távozik a Racing Point istállótól - ugyan az utóbbi hetek nyilatkozatai már afelé mutattak, hogy talán maradhat és nem lesz semmi a Sebastian Vettel-ügyből, sőt, Otmar Szafnauer is erre utalt ebben az interjúban, de végül mégis megtörtént, a mexikói időszaka véget ért a csapatnál. Ebből már sejthettük, hogy Vettel érkezik és hamarosan be is jelentik: erre végül csütörtökön délelőtt került sor.

A csapat a közleményében azt írta, hogy Vettel érkezése egyértelmű jele annak, hogy az Aston Martin mennyire komolyan gondolja azt, hogy igazán nagy név legyen a motorsportban. Ot mar Szafnauer csapatfőnök elmondta, hogy bajnoki mentalitást hoz nekik a német, ami illik az Aston Martin ambícióihoz. "Szombat és vasárnap délután Sebastian a világ egyik legjobbja és nem tudok jobb pilótáról, aki segíthetne nekünk az új korszakunk kezdetén. Jelentős szerepet fog játszani abban, hogy a csapat a következő szintre léphessen" - mondta Szafnauer.

"Örülök, hogy végre megoszthatom veletek ezt az izgalmas hírt a jövőmmel kapcsolatban. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy azt mondhatom, hogy az Aston Martin pilótája leszek 2021-ben. Ez egy új kaland számomra egy legendás autógyártóval. Lenyűgöztek a csapat idei eredményei és hiszem, hogy a jövő még fényesebb lesz. Lawrence Stroll energiája és elkötelezettsége a sport felé inspiráló és hiszem, hogy valami különlegeset építhetünk fel együtt. Még mindig nagyon szeretem a Formula-1-et és az egyetlen motivációm, hogy a mezőny elején versenyezhessek - ezt az Aston Martinnal megtenni kiváltság lesz" - nyilatkozta erről Vettel.