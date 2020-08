Wolff tisztázta a Bottas-rádiózást

//formula.hu/f1/2020/08/30/wolff-tisztazta-a-bottas-radiozast

2020-08-30 19:52:00

2020-08-30 19:52:00

A Mercedes csapatvezetője elmondta, miből is származott a félreértés a finn pilóta és a mérnöke között az F1-es Belga Nagydíj során bejátszott rádióüzenet kapcsán.

Még a spái verseny korai szakaszában jártunk, amikor a Lewis Hamiltont bő egy másodperces távolságból követő Valtteri Bottas azt kérdezte a rádión, hogy egy „nyomás” érhető-e el számára, mire azt a választ kapta, hogy „igen, de megegyeztünk abban, hogy nem használjuk egymás ellen”. A finn erre úgy reagált, hogy „erről nem hallott”.

Már a közvetítés alatt is egyértelmű volt, hogy a mercedeses az előzésekhez (vagy védekezéshez) használt extra energiát biztosító „előzésgomb” használatára utalt a rádión, ezért úgy tűnhetett, hogy csapata tulajdonképpen megtiltotta neki, hogy támadja Hamiltont. Toto Wolff, a vb-éllovas gárda csapatvezetője természetesen nem is kerülhette el az ezzel kapcsolatos kérdést a futam utáni sajtótájékoztatón, amelyen online formában a Formula.hu is jelen volt:

„Nincsenek szabályok a két versenyzőnk között, meg van engedve nekik, hogy szabadon versenyezzenek” – jelentette ki Wolff. „Délelőtt megbeszéltük és megállapodtunk abban, hogy mivel nyilván limitált számú alkalommal tudjuk használni az „előzésgombot”, így megpróbáljuk nem egymás ellen ellőni őket vagy legalábbis az utolsót. Mindig megvan a kockázata annak, hogy Max vagy egy másik autó ellen szükségünk lehet rá. Ez az, amire utaltunk. Nyilvánvaló, hogy félreértés történt Valtteri és a srácok között. Ezért ismételtük meg a kijelentést.”

Maga Bottas egyébként a Belga Nagydíj után elismerte, hogy a rajtnál lett volna a legjobb esélye arra, hogy ötödik győzelmét arató csapattársa elé kerüljön, de összességében jobb tempót mutatott ma és a teljes hétvégén is nála Hamilton.