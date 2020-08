A Ferrari is beszállt: Hogy lehet szabályos a Racing Point?

//formula.hu/f1/2020/08/04/a-ferrari-is-beszallt-hogy-lehet-szabalyos-a-racing-point

2020-08-04 11:02:00

A Renault óvásai után a Ferrari a szabályok tisztázása végett írt levelet az FIA-hoz. A Racing Pointnál beismerték: nem pusztán fotók alapján másoltak, hanem a Mercedes megvásárolt fékhűtése alapján készítettek tervrajzokat.

Szerdán zajlik a meghallgatás a Renault által Racing Point ellen benyújtott óvások ügyében. Mint ismert, a francia csapat a 2019-es Mercedes másolatának tartott RP20 szabályosságát kérdőjelezi meg. A középpontban egy kifejezett alkatrész, a fékhűtőrendszer áll. Ez a komponens ugyanis tavaly még átvehető volt más csapatoktól a motorhoz vagy sebességváltóhoz hasonlóan, 2020-ban azonban bekerült az úgynevezett listázott alkatrészek közé, melyeket a konstruktőr köteles maga megtervezni. A Renault menetrendszerűen benyújtotta az óvást a Stájer, a Magyar és a Brit Nagydíjak után is: a három esetet egynek tekinti az FIA.

A Renault ügye mellé most a Ferrari is beállt a RaceFans.net beszámolója szerint. Az olaszok nem óvtak, viszont egyértelműsítés céljából formális levelet írtak a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, melyben az F1-es Sportszabályzat 6-os függelékének tisztázását kérik. Ez függelék kimondja, hogy a konstruktőr csak a saját maga által tervezett listázott alkatrészeket használhatja. Ezek megtervezése és gyártása kiszervezhető harmadik félnek, de az adott alkatrész kizárólagos használata így is csak a csapatot illeti meg.

A Ferrari szóvivője az oldalnak úgy fogalmazott: az érdekli őket, hogyan tekinthetők az alkatrészek a Racing Point által tervezettnek, ha a csapat is beismerte, hogy azokat a Mercedes komponensei alapján modellezték?

A német Auto Motor und Sport beszámol egy újabb csavarról a történetben. Andy Green technikai igazgatóra hivatkoznak, aki beismerte, nem pusztán fotók alapján másoltak, hanem a Mercedes tényleges 2019-es fékhűtőit vásárolta meg a Racing Point: ami teljesen szabályosnak számított a tavalyi évben. A konkrét alkatrészt mintaként felhasználva készült el a 886 különböző tervrajz az RP20 megegyező komponenséről december 31-ig, amíg ez a metódus legális volt.

Green magabiztos a Racing Point szerdai győzelmében: „Az óvást el kell majd utasítaniuk. Mi követtük a szabályokat, tervrajzokkal és adatokkal bizonyítottuk, hogy miért hasonló a két autó fékhűtése” – mondja a szakember, kiemelve, hogy az FIA februári ellenőrzésén mindent rendben talált.